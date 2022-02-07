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Как российские фигуристы завоевали второе золото на Олимпийский играх в Пекине

Второе золото в копилке. Российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде
спорт

Российские фигуристы завоевали золотые медали на командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Спортсмены из РФ с большим отрывом обошли в итоговой таблице США и Японию. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о триумфе наших фигуристов.

На Олимпиаде всегда есть виды спорта, к которым у нас приковано гораздо большее внимание, чем к другим. На летних Играх – это борьба, бокс, спортивная и художественная гимнастика. На зимних – фигурное катание, хоккей, биатлон и лыжные гонки. Последние уже принесли нам сначала первую олимпийскую медаль в Пекине, а затем и первое золото. В дебютный соревновательный день лыжница Наталья Непряева принесла серебряную медаль в скиатлоне на 2x7,5 километра. Спустя сутки олимпийским чемпионом в той же дисциплине, но на дистанции 30 километров стал Александр Большунов. Второе место в той гонке также занял российский спортсмен – Денис Спицов.

В этот же день свои силы в командном турнире – ключевой дисциплине Олимпиады – попробовали российские фигуристы. Перед мировым первенством было понятно, что наша страна будет бороться за золото с США и, вероятнее всего, Японией. Поэтому наибольшие опасения в командном турнире вызывал прокат мужчин-одиночников, где были феноменальные американец Натан Чен и японский фигурист Сема Уно.

Но чемпион России и Европы, 18-летний дебютант Игр Марк Кондратюк превзошел все ожидания. В короткой программе он занял третье место, уступив лишь упомянутым выше спортсменам. В произвольной программе и вовсе стал вторым, после того как Чена сменил его соотечественник Винсент Чжоу. Выиграл же соревнования вышедший вместо Уно – Юма Кагияма.

Выступление Кондратюка обеспечило сборной Олимпийского комитета России (ОКР) уверенное преимущество перед вторым, решающим прокатом парников, танцевальных дуэтов и женщин-одиночниц. Здесь отечественные спортсмены продемонстрировали высочайший уровень. Сначала великолепно откатали произвольную программу чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их выступление не испортило даже падение на выходе с поддержки в самом конце проката – пара набрала 145,2 балла и заняла первое место. Отлично справились и танцоры – Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Им не хватило меньше балла для того, чтобы выиграть произвольную программу – в итоге второе место. Так что еще до проката Камилы Валиевой стало ясно, что золото командного турнира у сборной ОКР в кармане.

Однако произвольная 15-летней фигуристки стала изюминкой на торте российского триумфа. Валиева не просто идеально откатала свою программу, но и установила сразу четыре рекорда. Она стала первой женщиной, которая приземлила на Играх четверной прыжок (сальхов), сделала каскад с четверным прыжком (четверной тулуп – тройной тулуп), прыгнула два четверных прыжка в одной программе, а также за один прокат выполнила четверной прыжок и тройной аксель.

Такой феноменальный уровень позволил по итогам произвольной программы набрать Валиевой 178,92 балла и оторваться от ближайшей преследовательницы – японской фигуристки Каори Сакамото – больше чем на 30 пунктов. В итоге наша команда с гигантским отрывом выиграла турнир по фигурному катанию.

Единственное, что могло незначительно подпортить радость от этого успеха, – кадровые перестановки между короткой и произвольной программой. Вернее, их отсутствие. Уже после выступления Марка Кондратюка можно было выдохнуть и дать возможность проявить себя другим членам нашей сборной.

В первую очередь это касается женского одиночного катания. Вместо Камилы Валиевой, которая почти наверняка станет олимпийской чемпионкой и в личном турнире, свое золото могла бы получить Анна Щербакова или Александра Трусова. Однако российская федерация фигурного катания предпочла не рисковать. Сложно оценить такой ход. Быть может, именно это решение и оказалось единственно правильным, учитывая важность момента. Так или иначе, победителей не судят.

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Фехретдинов Тимур

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