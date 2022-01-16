Главные итоги прошедшего чемпионата Европы по фигурному катанию

16 января в Таллине подошел к концу чемпионат Европы по фигурному катанию. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как наши фигуристы на втором европейском первенстве подряд выиграли все четыре дисциплины.

Чудеса в мужском одиночном

Призеры мужского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (слева направо): Даниэль Грассль (Италия) – серебряная медаль, Марк Кондратюк (Россия) – золотая медаль, Денис Васильевс (Латвия) – бронзовая медаль. Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Долгие годы мужчины-одиночники в российской сборной были самым слабым звеном почти на любом международном первенстве. Никто так и не смог стать следующим Алексеем Ягудиным или Евгением Плющенко, сколько бы молодых фигуристов не метили на статус новых суперзвезд.

Сначала с этой ролью не справился Максим Ковтун. В итоге в 23 года екатеринбуржец закончил карьеру, по-настоящему так ее и не начав. Затем эстафету перехватили Михаил Коляда и Александр Самарин. Но по иронии судьбы, когда в 2019 году ушел на законный отдых семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, золото и серебро следующего турнира досталось не Коляде и Самарину, а Дмитрию Алиеву и совсем юному Артуру Даниеляну.

Тем интереснее было наблюдать за развитием событий в этом сезоне. Чемпионом России-2022 стал 18-летний Марк Кондратюк, обойдя Михаила Коляду. Бронза досталась его сверстнику Андрею Мозалеву. Последний, к слову, мог и не попасть на чемпионат Европы – решением тренерского совета вместе с Кондратюком и Колядой должен был ехать еще один 18-летний фигурист – Евгений Семененко. Но Михаил получил травму, и Мозалеву представился шанс проявить себя. В результате в короткой программе все трое дебютантов выдали блестящий прокат, полностью заняв промежуточный пьедестал. Но в произвольной лучше подготовлен физически и ментально оказался именно Кондратюк.

Он взял золото, тогда как Мозалев и Семененко допустили серьезные помарки и по итогу заняли лишь четвертое и пятое место соответственно. Но даже несмотря на провал в заключительном выступлении, оба спортсмена на дебютном ЧЕ держались достойно и сделали большой задел для попадания в заявку на Олимпиаду. Так что федерации фигурного катания России придется серьезно подумать, чтобы определить, кто из них (не забываем про Коляду) поедет в Пекин.

Весь пьедестал женщин-одиночниц

Слева направо: Анна Щербакова (Россия), завоевавшая серебряную медаль, Камила Валиева (Россия), завоевавшая золотую медаль, Александра Трусова (Россия), завоевавшая бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине, на церемонии награждения. Фото: РИА Новости/Александр Вильф

На предыдущем чемпионате Европы наши фигуристки добились тотального доминирования: недостижимые для соперниц прокаты (даже несмотря на отдельные ошибки) и три медали из трех возможных. Тогда победительницей турнира стала Алена Косторная (нынешнее первенство она пропустила из-за травмы руки), наиболее чисто откатав произвольную программу. Второе и третье место досталось Анне Щербаковой и Александре Трусовой.

Так же медали распределились и на ЧЕ в Таллине, только теперь золото выиграла Камила Валиева. 15-летняя фигуристка стала открытием прошлого года, мощно ворвавшись во взрослое катание. Ключевым стало выступление на чемпионате России. На этом турнире Валиева выиграла золото, обойдя Александру Трусову почти на 35 баллов.

На чемпионате Европы юная спортсменка тоже оказалась недосягаема. В короткой программе она набрала свыше 90 баллов, обновив мировой рекорд, который сама же и поставила на шестом этапе серии Гран-при в Сочи. Даже падение на тройном акселе в произвольной программе не испортило общего результата.

В то же время Щербакова, которая по итогам короткой программы была лишь четвертой, собралась и идеально откатала произвольную, оказавшись на втором месте. Трусова заявила сверхсложную программу с четырьмя четверными прыжками, но упала во время исполнения двух из них. Однако этого хватило для бронзы чемпионата Европы.

Полный набор медалей – у парников

Призеры соревнований пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (слева направо): Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) – серебряные медали, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия) – золотые медали, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Россия) – бронзовые медали. Фото: РИА Новости/Александр Вильф

На предыдущем ЧЕ весь пьедестал заняли не только наши фигуристки-одиночницы, но и российские спортивные пары. Вопрос был не в том, сможет ли отечественный дуэт завоевать золотые медали, а в том, кто конкретно из наших пар это сделает.

По итогу распределение мест оказалось похожим на результаты прошлого чемпионата мира в Стокгольме: золото досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, бронза ушла Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Вообще, конкуренция между российскими спортивными парами была сумасшедшей. Мишина и Галлямов поставили новые мировые рекорды в короткой и произвольной программе, а также по общей сумме баллов. Тарасов и Морозова также великолепно выступили, превзойдя предыдущий мировой рекорд, но не дотянули всего три с половиной балла до победы.

Синицина и Кацалапов – снова чемпионы

Слева направо: Александра Степанова и Иван Букин (Россия), завоевавшие серебряные медали, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия), завоевавшие золотые медали и Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия), завоевавшие бронзовые медали в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине, на церемонии награждения. Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Золотыми медалистами в танцах на льду, как и в австрийском Граце на последнем чемпионате Европы, стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Так как пятикратные чемпионы Европы из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон вновь пропускали турнир, за титул сильнейшего танцевального дуэта Синицина и Кацалапов боролись в первую очередь с другой российской парой – Александрой Степановой и Иваном Букиным.

Битва и правда вышла нешуточная. По итогам ритм-танца разрыв между действующими чемпионами Европы и чемпионами России составлял менее полутора баллов. Тем не менее Синицина и Кацалапов справились с напряжением и блестяще откатали произвольный танец, завоевав таким образом золотые медали.

Степанова и Букина заняли второе место, а на третьем оказались итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Теперь вопрос лишь в том, смогут ли Синицина и Кацалапов продемонстрировать такое же мастерство на Олимпийских играх, где им все-таки придется встретиться со своими извечными соперниками-французами.