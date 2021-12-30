Самые запоминающиеся спортивные события 2021 года

Конец года – самое время подводить итоги. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о главных событиях 2021-го в мире российского спорта.

20 золотых медалей Олимпийских игр

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожалуй, каждую золотую медаль Олимпиады (и даже некоторые серебряные) можно было бы записать в лучшие моменты года. Триумф наших фехтовальщиц, спортивных гимнастов, двойная победа в стрельбе, первое олимпийское золото Марии Ласицкене и многое-многое другое – все это однозначно подарило незабываемые эмоции сотням тысяч россиян, наблюдавших за Играми в Токио. И несмотря на то что в общем медальном зачете наши атлеты заняли лишь пятое место, даже этот результат – большой успех.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Фото: AP Photo/Martin Meissner

По-настоящему фантастическим уходящий год стал для российских фигуристов. На чемпионате мира в Стокгольме наши спортсмены забрали золото во всех дисциплинах, за исключением мужского одиночного катания. Более того, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова добились исторического результата: они заняли абсолютно весь медальный подиум. Едва не повторили их успех и спортивные пары. Золото забрали Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, а бронзу – Александра Бойкова с Дмитрием Козловским.

Первый титул US Open Медведева

Фото: AP Photo/Elise Amendola

В сентябре Даниил Медведев, для которого этот сезон стал едва ли не лучшим в карьере, впервые выиграл открытый чемпионат США по теннису (US Open). В финале россиянин одолел Новака Джоковича. Символично, что именно с сербом Даниил в начале года встретился в решающем матче Australian Open – тогда Медведев проиграл. В итоге к первенству в Нью-Йорке Джокович подошел, имея в активе три из четырех побед на турнирах Большого шлема (БШ). Титул на US Open вписал бы его в историю, ведь календарный БШ последний раз брали в 1969 году. Однако российский теннисист не дал этому случиться.

Кубки Дэвиса и Билли Джин Кинг

2021 год оказался выдающимся не только для Даниила Медведева, но и для всего российского тенниса. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев стали чемпионами Олимпийских игр, обыграв в финале своих же соотечественников – Елену Веснину и Аслана Карацева. Пиком успеха стали командные соревнования. Наши спортсменки впервые с 2008 года выиграли главный турнир женских национальных сборных – Кубок Федерации. В сентябре он был переименован в Кубок Билли Джин Кинг. Мужчины, в свою очередь, стали обладателями Кубка Дэвиса – первого за 15 лет для российской национальной команды.

Выступление московского "Спартака" в Лиге Европы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Последние годы российские клубы в еврокубках, мягко говоря, не радовали. Чаще всего они заканчивали выступление в Лиге чемпионов (ЛЧ) и Лиге Европы (ЛЕ) на групповом этапе, если вообще туда попадали. Для кого-то – например "Локомотива", "Рубина" и "Сочи" – этот сезон стал продолжением общей тенденции. Но неожиданно в этой еврокампании наметилось гигантское светлое пятно – московский "Спартак".

После жеребьевки ЛЕ, которая подарила в соперники красно-белым "Наполи", "Лестер Сити" и "Легию", мало кто верил даже в третье место. Но спартаковцы умудрились дважды обыграть неаполитанцев, в гостях сыграли вничью с "лисами" и героически дожали клуб из Варшавы, выйдя из группы с первой строчки.

Упущенная бронза на прошлом МЧМ по хоккею

Про решающие поединки и матчи на различных первенствах спортсмены говорят так: лучше выиграть бронзу, чем проиграть золото. У молодежной сборной по хоккею на чемпионате мира – 2021, проводившемся в январе этого года, не получилось ни то ни другое. Команда под руководством Игоря Ларионова на протяжении всего турнира выступала максимально беззубо и закономерно проиграла даже бронзовые медали в матче со сборной Финляндии.

Серебро Авериной на Олимпиаде

Фото: AP Photo/Ashley Landis

Если хоккеисты оказались виноваты в своем провале сами, то с художественной гимнастикой на Олимпийских играх все вышло гораздо драматичнее. Впервые с 1996 года Россия осталась без золота в этой дисциплине после того, как Дина Аверина проиграла израильтянке Линой Ашрам. Судейство в финале было, мягко говоря, спорным: Ашрам допустила серьезную ошибку во время выступления, но все равно стала первой. Это вызвало настоящий скандал, в котором пришлось разбираться Международной федерации гимнастики. Тем не менее по результатам рассмотрения там заявили, что оценки рефери были непредвзятыми.

Провал Непомнящего в матче против Карлсена

Фото: AP Photo/Jon Gambrell

Месяц назад в мире шахмат началось главное за последние два года событие – битва за шахматную корону. В матче на первенство мира сошлись действующий чемпион Магнус Карлсен и отечественный гроссмейстер Ян Непомнящий. Фанаты этого вида спорта жаждали если не победы россиянина, то как минимум яркого и увлекательного противостояния.

К сожалению, матч закончился досрочно не в пользу претендента. Причем не столько из-за феноменальной игры норвежца, сколько из-за непозволительных ошибок Непомнящего. Кроме того, его зевок в девятой партии наверняка попадет в палату мер и весов эталоном того, как не надо играть в матче за титул чемпиона мира.

Вылет России с футбольного Евро

От сборной России на прошедшем чемпионате Европы по футболу не ждали феноменальных успехов. Поэтому сам по себе вылет национальной команды с турнира не стал неожиданностью. Но вот как это произошло, определенно можно назвать одним из наиболее неприятных моментов года. После трех матчей на Евро российским футболистам достаточно было ничьей с датчанами. Конечно же, они не только проиграли, но и сделали это с разгромным счетом 1:4, заняв попутно последнее место в своей группе.

Матч Хорватия – Россия

Фото: AP Photo/Darko Bandic

После вышеупомянутого вылета сборной России с Евро национальную команду покинул Станислав Черчесов. Пришедший на его место Валерий Карпин быстро завоевал расположение болельщиков, вместе с тем возродив надежду на преображение сборной. Дела у российских футболистов в отборочном цикле чемпионата мира действительно шли великолепно. Под руководством Карпина национальная команда одержала пять побед и один раз сыграла вничью с общим счетом 13:1.

Оставался последний рывок – наша сборная в заключительном туре встречалась с Хорватией. Для того чтобы выйти из группы, футболистам достаточно было не проиграть. Что случилось дальше, вы все прекрасно знаете: тяжелая игра на кошмарном поле и обидный автогол на последних минутах. Эту встречу потом ожидаемо сравнивали с матчами против Украины в 1999 году или Словении десятью годами позднее. Хотя, конечно, разница есть. У сборной России еще не все потеряно, ведь впереди стыковые матчи. Поэтому у наших футболистов есть все шансы подарить нам один из лучших моментов следующего года.