Кто из российских футбольных клубов продолжит выступление в еврокубках

Групповые этапы Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ) подошли к концу. Из трех наших клубов два вышли в следующую стадию еврокубков, причем "Спартак" – с первого места. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подвел итоги выступления наших команд в ЛЧ и ЛЕ.

"Зенит" – третье место в группе

Фото: AP Photo/Dmitry Lovetsky

Два года подряд команда Сергея Семака занимала в групповом этапе Лиги чемпионов последнее место. Тем показательнее это было на фоне гегемонии в чемпионате России, где "Зенит" фактически боролся сам с собой. В нынешнем розыгрыше ЛЧ сине-бело-голубые тоже звезд с неба не хватали, но сумели уверенно забрать место в плей-офф Лиги Европы у шведского "Мальме". Причем в последнем туре петербуржцы едва не сотворили сенсацию в матче с "Челси".

Футболисты "Зенита" пропустили быстрый мяч, но к перерыву уже вели со счетом 2:1. К 85-й минуте "Челси" перевернул игру и отквитал два гола. Однако в добавленное время Магомед Оздоев фантастическим ударом в девятку сравнял счет в матче. Как итог – пять очков за шесть игр и проход в следующий раунд еврокубков. Пусть это и Лига Европы, но в группе с "Ювентусом" и "Челси" другого ожидать вряд ли было можно.

"Спартак" – первое место в группе

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Кто действительно приятно удивил, так это московский "Спартак". Красно-белые оказались в компании "Наполи", "Лестер Сити" и "Легии". Вспоминая события десятилетней давности, для нервного напряжения болельщикам московского клуба хватило бы только последних. По итогам первого тура, когда "Спартак" на своем поле уступил польской команде, шансы на благоприятный исход еврокубковой кампании для подопечных Руя Витории стали таять на глазах.

Но дальше спартаковцы выдали что-то невероятное. Сначала красно-белые обыграли в гостях "Наполи", затем устроили 3:4 с "Лестером" дома и вырвали с ними же ничью на выезде. В пятом туре снова одолели неаполитанцев – на этот раз уже в Тушине. В заключительной игре с "Легией" спартаковцы вырвали минимальную победу. При этом судьбу путевки в плей-офф решил сейв Александра Селихова, который потащил удар с пенальти в компенсированное время.

В итоге "Спартак" не только вышел в плей-офф, но и сделал это с первого места в группе. Удивительно, как Руй Витория, которого многие списали со счетов из-за ужасных результатов в чемпионате страны, в один момент реабилитировался и стал героем после группового этапа Лиги Европы. Вполне возможно, что в плей-офф "Спартак" не пройдет дальше стадии 1/8 финала, но уже сам факт, что красно-белые смогли опередить "Наполи", "Лестер Сити" и "Легию" в борьбе за евровесну, дорогого стоит.

"Локомотив" – четвертое место в группе

Фото: AP Photo/Daniel Cole

Московский "Локомотив" всего за месяц из чрезвычайно перспективного клуба с прогрессивным руководством и лигочемпионскими амбициями превратился в цирк шапито. Глава направления по спорту и развитию Ральф Рангник сбежал в "Манчестер Юнайтед". У руля команды остался неприкаянный Маркус Гисдоль, под руководством которого "Локомотив" выиграл ровно два из одиннадцати матчей. И если в Российской Премьер-лиге железнодорожники пока еще балансируют в середине таблицы, то в Лиге Европы выступление москвичей обернулось полным провалом.

В группе с "Марселем", "Лацио" и "Галатасараем" "Локо" набрал всего два очка из 18 возможных, проиграв четыре матча и дважды сыграв вничью. Не то чтобы "Локомотив" был на одном уровне с упомянутыми выше командами, но, как показал опыт "Спартака" или тираспольского "Шерифа", при желании можно добиться успеха и в матчах с более именитыми и мастеровитыми соперниками вроде "Наполи" или "Реала".

В последнем туре железнодорожники могли зацепиться за третье место и попасть в Лигу конференций. Для этого нужно было в гостях обыгрывать "Марсель". Железнодорожникам это не удалось, поэтому еврокубки весной теперь придется смотреть разве что с экранов телевизора.