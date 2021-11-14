Как сборная России уступила команде Хорватии в решающем матче отбора на ЧМ

Сборная России в заключительном матче отборочного цикла чемпионата мира проиграла команде Хорватии. Единственный гол в матче в собственные ворота забил Федор Кудряшов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как этот поединок поставил под сомнение выход России на ЧМ.



Фото: AP Photo/Darko Bandic

Есть такие матчи, которые становятся легендарными. Запоминающийся финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Миланом" в 2005 году, финал ЛЧ в 1999 – фантастический камбэк "Манчестер Юнайтед" против "Баварии". Однако легендарные-то они для победившей стороны, а вот для проигравшей – кошмарный сон, который хотелось бы забыть как можно скорее. В истории российского футбола таких страниц, к сожалению, было немало.

На приветствие Вадима Евсеева команде "Уэльса" в 2003 году можно было бы ответить семью мячами от Португалии годом позднее, на бронзу Евро-2008 – кошмаром в Мариборе. На поверженную по пенальти Испанию на домашнем ЧМ – таким же обидным поражением по пенальти от Хорватии. И сколько еще подобных матчей, крыть которые было нечем.

Наверное, игра с Хорватией и не могла получиться другой. Слишком хорошо и гладко все складывалось до этой встречи. Сборная России неважно отыграла половину отборочного цикла, при этом набирая очки даже там, где по всем законам здравого смысла не должна была. Самым везучим, конечно, оказался матч со Словакией, который отечественные футболисты, владея мячом всего четверть игры, выиграли благодаря автоголу Милана Шкриньяра.

В итоге наша сборная под руководством Валерия Карпина в шести поединках одержала пять побед. Но рано или поздно, оценивая вещи трезво, российская команда должна была столкнуться с реальностью. И пришла она в самый неудачный момент – тогда, когда многие уже поверили в чудо.



Фото: AP Photo/Darko Bandic

С первых минут игры в Сплите было понятно, что хорваты готовы на все ради победы. Ни плохая погода, ни ужасное поле не способны были сбить этот настрой. Поэтому все, что оставалось российской сборной, – это терпеть и, по возможности, не опускаться слишком глубоко в защите. В первом тайме нашим футболистам удавалось это с переменным успехом.

Иногда оборона все же проваливалась и позволяла хозяевам нанести удар. Но каждый раз на последнем рубеже спасал команду Матвей Сафонов. Самым опасным до перерыва оказался выстрел Марцело Брозовича на 27-й минуте, который в красивейшем прыжке вытащил российский голкипер. Во втором тайме футбол в прямом смысле стал еще более тяжелым и вязким: хорватское поле затопило до такой степени, что мяч при передачах стал застревать в лужах.



Первые 15 минут после перерыва были чрезвычайно нервными: подопечные Златко Далича имели несколько шикарных моментов, но на месте был Сафонов. Затем, как стало казаться, российская сборная адаптировалась к полю и начала контролировать игру. Более того, наши футболисты даже один-два раза выбрались в контратаку.



Конечно, это было сложно сравнить с прессингом Хорватии, которая буквально пыталась утопить отечественных футболистов в своем болоте. Но при желании и должном уровне из этого можно было извлечь пользу: поймать уставших от такой энергозатратной игры хозяев и реализовать любой подходящий момент.



Фото: AP Photo/Darko Bandic

К сожалению, надежда на это разбилась о собственную ошибку: на 81-й минуте Борна Соса подал с левого фланга, мяч пролетел мимо всех в центре штрафной, ударился о газон и отскочил к Федору Кудряшову, который неудачно подставил ногу и срезал мяч точно в дальний угол собственных ворот. Этот гол по итогу и стал единственным, подарив Хорватии прямую путевку на чемпионат мира.

С одной стороны, невольно напрашивается сравнение с голом имени Александра Филимонова в матче с Украиной в 1999 году. С другой, сборная России в поединке с хорватами, откровенно говоря, не наиграла даже на ничью. И количество ударов по воротам Сафонова в конце матча так или иначе переросло бы в качество. Просто не могло везти бесконечно.



Теперь все, что остается, это надеяться на стыковые матчи. В этот раз они пройдут в два этапа – полуфинал и финал. Победители шести пар, которые пройдут первый раунд, сыграют за три оставшиеся путевки на чемпионат мира. Но кто бы ни попался российской команде в стыковых матчах, легко не будет. Более того, вполне вероятно, что свой самый надежный вариант отправиться в Катар сборная Валерия Карпина уже упустила в матче с Хорватией.



Так что нам в очередной раз остается надеяться на чудо в мартовских встречах. Хотя куда нам деваться, ведь такова участь каждого российского футбольного болельщика. Вечно надеяться, вечно верить, вечно расстраиваться от наших же ожиданий, и так по кругу. С редкими вспышками по-настоящему счастливых моментов.

