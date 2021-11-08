Как "Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче 14-го тура РПЛ

"Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" в домашнем матче 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Столичное дерби закончилось со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

"Спартак" и "Локомотив" на прошлой неделе сыграли два важных гостевых матча в Лиге Европы: красно-белые – против английского "Лестера", железнодорожники – против турецкого "Галатасарая". И тот и другой матч закончились не только с одинаковым счетом, но и результатом – 1:1. Хотя игры были кардинально разные. "Спартак" в начале второго тайма забил гол и с трудом удержал ничью, а вот "Локомотив" пропустил мяч в раздевалку и отыгрался лишь после второй трети матча. Удивительным образом эти два сюжета, как и счет, нашли отражение в очном противостоянии спартаковцев и железнодорожников.



Вообще реакции на результаты российских команд в еврокубках за эти несколько сложных лет проделали путь от полного непринятия и горькой, местами жесткой иронии до метамема. А шутки теперь нередко крутятся вокруг того, кто более достойно проиграл: "Зенит", "Спартак" или "Локомотив".



Когда же последним двум удалось вырвать в своих матчах ничью, в соцсетях сразу же окрестили ближайший поединок дерби достойных. И с точки зрения мема этот матч полностью оправдал свое название. Но если судить с позиции футбольной составляющей, то тут все оказалось уже не таким веселым.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

"Локомотив" открыл счет на 23-й минуте: Франсуа Камано с правого фланга вырезал потрясающую диагональную передачу в штрафную, а Джирано Керк проскочил мимо двух защитников и забил свой дебютный гол за "Локо", с близкого расстояния расстреляв ворота Александра Селихова.

Что оборона "Спартака" делала в этом эпизоде, одному богу известно, но не доработали сразу все. Руслан Литвинов не накрыл этот пас вовремя, Георгий Джикия неправильно расположился, оставил перед собой слишком много пространства и не успел прервать передачу в центре штрафной. Наконец Айртон позволил Керку оторваться и замкнуть комбинацию.

А на 35-й минуте "Спартак" еще и остался в меньшинстве. Руслан Литвинов, который к тому моменту уже сидел на "горчичнике", двумя ногами влетел в Константина Марадишвили и получил вторую желтую карточку. Справедливым ли было это удаление? Да, абсолютно. Другое дело, что главный арбитр Иван Сиденков мог не показывать на 11-й минуте первую желтую карточку – тот фол был куда менее серьезным, и, возможно, в начале игры стоило не повышать градус и отделаться предупреждением. Тем не менее удаление, судя по ощущениям, даже пошло "Спартаку" на пользу. Красно-белые стали более собранно играть в защите и даже начали создавать моменты в атаке.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

А на 64-й минуте хозяева в конце концов сравняли счет. Наиль Умяров оказался первым на подборе после выноса из штрафной и нанес удар с 20 метров – точно под штангу. Спустя несколько минут "Спартак" и вовсе мог выйти вперед – Айртон устроил забег по левому флангу, скинул пас в центр, но Александр Соболев головой пробил точно в Гилерме. Под конец матча "Локомотив" все же включился и предпринял несколько неплохих попыток вырвать победу в матче. Виталий Лисакович смог забить еще один гол, правда, он не был засчитан из-за офсайда.



В итоге матч так и закончился вничью. А "Спартак" и "Локомотив" неожиданно уравнялись в составах уже после финального свистка – за разговоры с арбитром на повышенных тонах вторую желтую получил хорватский футболист Тин Едвай.



Впрочем, по результатам тура "Локомотив" хоть и набрал одно очко, но остался у разбитого корыта: перед игрой с "Ахматом" железнодорожники из-за перебора желтых карточек лишились Дмитрия Баринова, Даниила Куликова, Марадишвили и вышеупомянутого Едвая. Под вопросом из-за травм участие в следующем матче Наира Тикнизяна и Пабло. Плюс к тому, как минимум до конца года выбыли Станислав Магкеев и Тино Анджорин.

Что касается "Спартака", то хоть с глубиной состава у команды все в порядке, положение красно-белых в турнирной таблице оставляет желать лучшего. Подопечные Руя Витории все еще идут на девятом месте, отставая от первой строчки на 11 очков, тогда как от последней – всего на восемь. И за счет чего "Спартак" собирается исправлять эту ситуацию, пока решительно непонятно.