Как "Зенит" устроил настоящий разгром "Спартаку" в дерби двух столиц

Санкт-петербургский "Зенит" разгромил московский "Спартак" в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 7:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как красно-белые потерпели самое крупное поражение в истории чемпионатов России.



Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

На этой неделе "Зенит" и "Спартак" провалились в еврокубках, но сделали это по-разному. Петербуржцы у себя дома с минимальным счетом проиграли итальянскому "Ювентусу", а красно-белые на своем поле устроили трагикомедию, забив три гола и пропустив при этом четыре. Обе команды так или иначе хотели поквитаться за обидные поражения. По счастливому стечению обстоятельств сделать это можно было в матче друг против друга. Поэтому в нынешнем дерби двух столиц "Спартак" и "Зенит" были заряжены на двести процентов. Однако весь свой потенциал по максимуму удалось по итогу использовать лишь одной из команд.

Сразу после стартового свистка "Зенит" включился в игру и уже на шестой минуте мог открыть счет: Сердар Азмун после дальнего заброса Ярослава Ракицкого убежал один на один с Александром Максименко, но пробил рядом со штангой. Петербуржцы знали, куда бить: было видно, что хозяева давят на правый фланг защиты "Спартака", где располагается Николай Рассказов – игрок, из-под которого были забиты все четыре гола "Лестера". В этом смысле игра 92-го номера за несколько дней принципиально не изменилась.



Как выяснилось позже, претензии можно было предъявить не только к Рассказову, а к доброй половине "Спартака". Показательным получился момент на десятой минуте еще при счете 0:0, когда Вендел спокойно дошел до штрафной и отдал пас на Клаудиньо, которого оставил в абсолютном одиночестве Айртон. В той ситуации "Спартаку" невероятно повезло: мяч с ленточки головой выбил Георгий Джикия, который удачно занял ближний угол.



Но если разобраться, то, за исключением капитана красно-белых, остальные сыграли в этом эпизоде ужасно: Руслан Литвинов и вышеупомянутый Рассказов вдвоем не смогли заблокировать передачу Вендела, Айртон и Максимилиано Кофрие оказались беспомощны перед Клаудиньо и прибежавшим Азмуном, а Максименко в полной растерянности метался по штрафной, не зная, что делать. Впрочем, так повезло московскому клубу всего однажды. Дальше было то, чего при такой игре в обороне и стоило ожидать. На 20-й минуте "Зенит открыл счет: Ракицкий подал с левого фланга, Азмун головой замкнул этот навес.



Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Спустя восемь минут в ворота Максименко залетел еще один мяч. Клаудиньо на левом краю штрафной как будто бы завис в ожидании момента для передачи, но вместо этого сместился и нанес фантастически красивый удар в девятку. До перерыва "Зенит" удвоил счет. На 36-й минуте Азмун оформил дубль после подачи Ракицкого с углового. А в самой концовке первого тайма Вильмар Барриос со своей половины выдал передачу на убежавшего один на один Андрея Мостового. 23-летний нападающий "Зенита" отлично принял мяч, переиграл Джикию и Максименко и отправил снаряд фактически в пустые ворота. Возможно, для "Спартака" проще было бы на этом и закончить матч, но жаль, что красно-белые из уважения к себе и болельщикам не могли воспользоваться такой опцией.

Во втором тайме спасать было особо нечего, но подопечные Руя Витории все-таки сделали небольшой рывок в эту сторону. На 53-й минуте Александр Соболев принял заброс от Айртона, сделал скидку на Квинси Промеса, а нидерландский форвард умело разобрался с защитой и вратарем "Зенита". Но тут же петербуржцы забили еще один. После нескольких опасных контратак Вячеслав Караваев в очередной раз убежал по правому флангу от Айртона, вырезал передачу на дальнюю штангу, а Мостовой сделал дубль, отправив мяч в сетку. На 78-й минуте Кофрие сфолил в штрафной на Азмуне, привезя пенальти и получив к тому же вторую желтую карточку.



Зато бельгийский защитник позволил отличиться вышедшему на замену Артему Дзюбе – для 33-летнего форварда этот мяч стал 143-м в карьере. Таким образом, экс-капитан сборной России повторил рекорд бывшего форварда "Ротора" Олега Веретенникова по количеству голов в отечественном чемпионате. Символично, что случилось это именно в матче со "Спартаком" – клубом, в котором Дзюба начинал и долго пытался построить свою карьеру.



Последний гвоздь в крышку гроба забил Александр Ерохин. На 88-й минуте Данил Круговой навесил в штрафную, где началась неразбериха среди защитников "Спартака". Расторопнее всех в этом хаосе оказался 21-й номер "Зенита", проткнувший мяч в ворота.



Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Это поражение стало для красно-белых историческим. Никогда раньше "Спартак" не проигрывал с таким крупным счетом в чемпионате страны, даже с учетом первенства СССР. Кошмарно ли это для московского клуба? Безусловно. Можно сколько угодно говорить, что лучше один раз проиграть, пропустив десять мячей, чем уступить десять раз – по одному. Но проигрыш "Зениту" – это не дурацкая случайность, а печальная закономерность. "Спартак" оказался психологически и функционально слаб в матче с "Динамо", но все же собрался на десять минут и перевернул игру. С "Лестером" этого сделать уже не получилось, а с "Зенитом" – и подавно.

Красно-белые сейчас находятся в жестком пике, вырулить из которого Рую Витории вряд ли будет под силу. Обсуждает руководство отставку португальца или нет – это в общем-то и не важно. Важно то, что при нынешнем главном тренере почти наверняка лучше не станет. Если только каким-то чудом Витория не сможет за ближайшие недели перестроить команду и заставить ее бороться за каждый метр на поле. Иначе ближе к столетию "Спартак" могут ожидать подарки и похуже голевого антирекорда.