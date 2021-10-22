Как московский "Локомотив" проиграл турецкому "Галатасараю" в матче Лиги Европы

Московский "Локомотив" проиграл турецкому "Галатасараю" в домашнем матче группового этапа Лиги Европы. Единственный гол забил Керем Актюркоглу. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает об очередном "достойном" поражении российского клуба в еврокубках.



На этой неделе "Локомотив" проводил большую презентацию: клуб решил обозначить для журналистов, спонсоров и болельщиков основные цели и вызовы железнодорожников на ближайшие пять лет. Там, в частности, впервые с момента подписания контракта публично для прессы выступил руководитель "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник.

Слова немца были амбициозны: "Из паровоза мы хотим сделать "Сапсан" – современный и сильный". Да и в целом на презентации ставили самые серьезные задачи: победы в Российской Премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, стабильное участие в плей-офф Лиги чемпионов (ЛЧ) и Лиги Европы (ЛЕ) и двукратный рост стоимости команды относительно бюджета.

Конкретики в этих планах было не так уж много. По сути, решение всех целей сводилось к одному – покупать недорогих талантливых игроков и выгодно их продавать. С другой стороны, именно это и приводило к успеху предыдущие клубы Ральфа Рангника: "Хоффенхайм", "Зальцбург" и "Лейпциг". Да и сама по себе презентация от "Локомотива" давно напрашивалась. Уж слишком много вопросов было у болельщиков и журналистов относительно роли немецкого специалиста и будущего клуба.



Давно напрашивалось и другое событие – возвращение Юрия Семина в Черкизово. Руководство клуба использовало матч с "Галатасараем" для вручения легенде "Локо" серебряных медалей за сезон 2019/2020. Правда, награда была у него недолго – тренер подошел к южной трибуне и отдал медаль маленькому болельщику в футболке с надписью "Юрий Палыч – наше все".



Что касается игры, то "Локомотив" в матче с "Галатасараем" лишний раз показал, что он явно далек от поставленных руководством задач. До встречи с турками железнодорожники не побеждали на протяжении шести игр в РПЛ и ЛЕ, четыре раза сыграв вничью и дважды уступив. Причем началась эта серия еще при Марко Николиче и продолжилась уже при новом главном тренере Маркусе Гиздоле, который в прошедшую субботу чудом избежал поражения от казанского "Рубина".

Не получилось добыть три очка и в матче с "Галатасараем". Забегая вперед, для "Локомотива" этот поединок оказался в плохом смысле уникальным – за всю игру железнодорожники ни разу не попали в створ ворот соперника.



Хотя начиналось для "Локо" все довольно неплохо: на протяжении всего первого тайма хозяева активно прессинговали, держали непривычно высокий темп игры и много времени проводили на чужой половине поля. Однако без каких-либо дивидендов – защита турецкой команды отлично справлялась с этим натиском.

Во втором тайме "Локомотив" продолжил давить, но проблемы с реализацией у красно-зеленых никуда не ушли. Наиболее символичным в этом плане стал эпизод на 65-й минуте, когда железнодорожники убегали в контратаку пять в два и Дмитрий Баринов почему-то предпочел пробить с сорока метров – естественно, мимо.

А вот "Галатасарай" создал всего несколько моментов ближе к концу встречи и один из них все-таки реализовал. Первый, по-настоящему серьезный эпизод случился на 81-й минуте, когда Олимпиу Моруцан с правого фланга вырезал пас в штрафную, а Керем Актюркоглу пробил с десяти метров – спас Гилерме.



Однако второго такого момента, который и стал голевым, пришлось ждать всего минуту. Все тот же Моруцан сделал длинный заброс опять на Актюркоглу, турецкий полузащитник убежал один на один с голкипером "Локо" и без проблем его переиграл. Сработали замены: и автор гола, и ассистирующий ему игрок вышли после заключительной трети игры. У железнодорожников таких "джокеров" в рукаве не было, поэтому турецкий клуб с легкостью довел встречу до минимальной победы.



"Локомотив" в матче с "Галатасараем" оказался абсолютно беззубым: уже упомянутые ноль ударов в створ, бессмысленная беготня без четкой мысли в атаке и удары в духе Дмитрия Баринова привели железнодорожников к абсолютно закономерному результату. Конечно, можно было бы свести матч и к ничейному счету, но удерживать 0:0 против такого "Галатасарая" совсем не солидно.

Турецкий клуб сейчас – бледная тень команды, которая разносила "Локомотив" в пух и прах три года назад. Но, как оказалось, даже с таким составом и в такой форме стамбульцам многого и не надо. Ноль очков из девяти заработали российские клубы на этой еврокубковой неделе, играя на своем поле. Теперь даже как-то сложно надеяться, что в следующем туре Лиги чемпионов и Лиги Европы будет сильно больше.