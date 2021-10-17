Как "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в московском дерби

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Столичное дерби закончилось со счетом 2:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как красно-белые спасли, казалось бы, провальную для них встречу.



Матчи сборных – это, конечно, хорошо, тем более когда там все складывается настолько удачно, как у команды Валерия Карпина. Но настала пора возвращаться в РПЛ. Здесь в самом разгаре чемпионская гонка, и сразу несколько ключевых матчей, которые обострили борьбу за титул.

Лидер российского чемпионата "Зенит" неожиданно допустил осечку, проиграв в Туле местному "Арсеналу". Благодаря этому "Сочи", который в феерическом матче обыграл в южном дерби "Ростов", сократил отставание от петербуржцев до двух очков. У "Динамо" в другом дерби – уже столичном, против московского "Спартака – был шанс приблизиться к "Зениту" еще сильнее. Но красно-белые помешали этим планам, причем в самый последний момент.



"Спартак" неплохо начал встречу – уже на седьмой минуте Александр Соболев мог забить, но его дальний удар пришелся рядом с крестовиной. Гости перехватили инициативу и оказались куда удачнее. Сначала хороший шанс был у Даниила Фомина, когда он не сумел послать мяч в ворота, выиграв единоборство у Айртона в штрафной.



Затем Иван Ордец все-таки открыл счет: после углового почти с нулевого угла затылком переправил мяч в сетку. В остальном первый тайм был не слишком содержательным. Пожалуй, если не считать забитый мяч, самым ярким моментом этих 45 минут стала потасовка перед перерывом, произошедшая после фола Арсена Захаряна на Максимилиано Кофрие. Арбитр Сергей Карасев по итогам эпизода показал сразу четыре желтые карточки: Жиго, Джикии, Захаряну и Грулеву.



Второй тайм вышел совсем другим. Поначалу для "Динамо" все шло как по маслу. На 60-й минуте Фомин вывел Константина Тюкавина один на один с вратарем, а 19-летний нападающий хладнокровно переиграл голкипера "Спартака" и отправил мяч в сетку. На 83-й минуте молодой динамовец мог оформить дубль: снова оказался он тет-а-тет с Александром Максименко, но на этот раз пробил выше ворот. Впрочем, казалось, что это и не важно – "Динамо" вело с комфортным для себя преимуществом, а до конца матча оставалось меньше пяти минут. Однако "Спартаку" хватило этого для камбэка.



Красно-белые включились внезапно: на 87-й минуте с углового Георгий Джикия отыграл один мяч. А спустя три минуты Самуэль Жиго после великолепного заброса Александра Ломовицкого забил и второй.



Тяжело сказать, как и почему "Динамо" так провалило концовку встречи. Возможно, бело-голубые уже расслабились, мысленно забрав у "Спартака" три очка. Может быть, физически и морально подсели после того, как почти полностью отдали инициативу красно-белым во втором тайме. Но еще тяжелее представить, как "Спартаку" удалось так неожиданно переломить ход игры, при том, что до этого подобного расклада почти ничто не предвещало: красно-белые играли в нападении из рук вон плохо. Футболисты "Спартака" нанесли по воротам соперника 18 ударов, из них лишь четыре попали в створ.



Поэтому вдвойне символично, что оба гола у хозяев забили центральные защитники, почти как и в матче сборной России против Словении. Тогда Джикии аккомпанировал Игорь Дивеев, а на этот раз – Самуэль Жиго. Конечно, это не более, чем интересное совпадение, но все же оно позволяет сделать несколько выводов.



Во-первых, у "Спартака" наметился серьезный кризис в атакующей линии. Квинси Промес и Эсекель Понсе выбыли из строя из-за травм, а Джордан Ларссон, Александр Соболев и Зелимхан Бакаев на троих забили до сегодняшнего дня всего два мяча. Именно поэтому в таких условиях на первый план приходится выходить Георгии Джикии и Самуэлю Жиго.



Отсюда вытекает второе: главный российский футболист прямо сейчас – это Георгий Джикия. Он в фантастической форме: забивает через себя в сборной, тащит национальную команду, а потом еще и клуб, практически в одиночку спасая матч с "Динамо". Если Джикия сохранит такую же форму в ближайшие месяцы, то он наверняка может сыграть ключевую роль и в оставшихся встречах отборочного цикла чемпионата мира. Но вот для "Спартака" одних Джикии и Жиго на дальней дистанции чемпионата явно не хватит.