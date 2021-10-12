Как сборная России обыграла команду Словении в отборочном матче ЧМ

Сборная России обыграла словенцев в гостевом матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу. Поединок в Мариборе завершился со счетом 2:1 в пользу отечественной команды. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как российские футболисты отомстили за 2009 год и неожиданно стали лидерами группы.



Фото: AP Photo

Последние двенадцать лет словенский город Марибор почти у любого российского болельщика ассоциировался исключительно с одним событием – тем самым матчем в ноябре 2009 года, который лишил нашу сборную путевки на чемпионат мира по футболу. И это после триумфального Евро, под руководством все того же Гуса Хиддинка, который и привел российскую команду к бронзовым медалям ЧЕ.

Конечно, там было спорное судейство, удаления Юрия Жиркова и Александра Кержакова, которые полностью сломали игру. Но боль от поражения это не умаляло нисколько. А Марибор в итоге стал именем нарицательным.



Символичным город стал и для самих словенцев. По этой причине игра с Россией, которую первоначально планировали провести в Любляне, была перенесена в Марибор. Как объяснял бывший защитник подмосковного "Сатурна" Денис Халилович, потому что там "витает особенная энергия".



Впрочем, и без этой энергии матч со словенцами внушал опасения: игра в Казани против словаков для сборной России вышла сумбурной и ужасной с точки зрения качества игры. То, что команда Валерия Карпина взяла в этом матче три очка, казалось диким везением. Но, как показал поединок в Мариборе, все это время дело было далеко не только в удаче.



Фото: AP Photo

На игру со словенцами главный тренер сборной России выстроил четкий план, сделав акцент на стандартных положениях. И это-то и принесло результат. На 28-й минуте Даниил Фомин навесил в штрафную и Игорь Дивеев отправил головой мяч точно под штангу.

А меньше чем через пять минут Георгий Джикия после розыгрыша углового забил фантастически красивый второй гол: Федор Смолов забросил мяч пяткой в центр штрафной, а защитник "Спартака" решил пробить через себя и с успехом "прошил" Яна Облака. Однако с комфортным преимуществом уйти на перерыв все же не удалось – на 40-й минуте полузащитник Йосип Иличич точным ударом в дальний угол сократил отставание.

Во втором тайме наши футболисты продолжили давить и создавать опасные моменты. Несколько великолепных шансов не использовал Зелимхан Бакаев, и как минимум один – Федор Смолов. После 70-й минуты словенцы перехватили инициативу и стали отвечать не менее остро. Один из таких эпизодов закончился голом Ясмина Куртича. Правда, судья не засчитал взятие ворот, так как игрок сборной Словении находился в положении вне игры.



Фото: AP Photo

В конце концов второй тайм так и обошелся без голов, а российская команда удержала победный для себя счет. Три очка в Мариборе гарантировали для сборной Валерия Карпина стыковые матчи. Вопрос лишь в том, получится ли у наших футболистов выйти на чемпионат мира напрямую.



Пока что сборная России с 19 очками вышла на первую строчку – все благодаря осечке хорватов в матче со словаками – в понедельник команды сыграли друг с другом вничью. Теперь судьбу путевки на ЧМ решит очная встреча в хорватском Сплите.



Справедливости ради, перед заключительным туром в ноябре сборные России и Хорватии сыграют еще по одной встрече – с Кипром и Мальтой соответственно. Но и в том и в другом случае любой результат, кроме победы, будет кошмаром – в особенности для хорватов, которые сейчас отстают в турнирной таблице на два очка. России же будет достаточно победы над киприотами и ничьей в последнем матче отборочного цикла, чтобы избежать стыков. Будем верить, что так оно и выйдет.