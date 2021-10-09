Как сборная России по футболу победила команду Словакии в отборочном матче ЧМ

Сборная России по футболу с минимальным счетом обыграла команду Словакии в матче отборочного цикла чемпионата мира. Единственный гол в свои ворота забил защитник Милан Шкриньяр. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как наши футболисты продолжают неважно играть, но при этом побеждают.



Фото: AP Photo/Roman Kruchinin

Сборная Валерия Карпина показывает удивительные результаты: за месяц при достаточно низком качестве футбола национальная команда добыла три победы – над Кипром, Мальтой и Словакией – и еще одну ничью с Хорватией. Но, пожалуй, самое интересное, что за все это время российская сборная еще и ни разу не пропустила. После таких результатов стоило бы поговорить про чудесную надежную оборону и вратарский талант Матвея Сафонова. Местами это действительно было бы к месту – особенно в случае с голкипером сборной России.

Но в подавляющем большинстве ситуаций нашу национальную команду в матчах с соперниками по группе H спасали не Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев или Дмитрий Баринов, а элементарное везение. В похожем ключе в прошлом сезоне добывал победы московский "Локомотив".

Тогда команда под руководством Марко Николича была удивительно хороша в нападении, часто реализуя почти все имевшиеся в матче моменты. Но куда удивительнее выглядела игра в обороне. Ведь, несмотря на частую неразбериху в штрафной "Локо", в ворота Маринато Гилерме залетало в среднем в два раза меньше, чем должно было, исходя из показателя ожидаемых голов.

Скорее всего, и в том, и в другом случае причина не только в излишней фартовости. Как говорится, везет тому, кто везет. И Николич, и Карпин – высококлассные тренеры, которые в условиях ограниченных ресурсов умеют собирать по-настоящему боеспособные команды.



В "Локо" именно так неожиданно выстрелили молодые защитники Максим Мухин и Александр Сильянов, которые не только смогли закрепиться в основе, но и начали приносить команде реальную пользу. У Валерия Карпина, как и Марко Николича, тоже возникли проблемы с ротацией. Марио Фернандес долгое время был травмирован, а потом и вовсе решил завершить карьеру в сборной, в лазарете оказались Вячеслав Караваев и Илья Самошников.



И это лишь то, что касается защитников, не говоря о других линиях: в середине сборная России осталась без Александра Головина, Дениса Черышева, Алексея Ионова и Дениса Макарова. Но даже при этом Карпину удалось собрать футболистов, которые обыграли команду Словакии. Возможно, это был один из самых катастрофических матчей Валерия Георгиевича с точки зрения статистики: словаки владели мячом 70% времени и нанесли по воротам российской сборной 25 ударов, тогда как наши футболисты – всего 10. А решающим стал гол, который совсем не вытекал из игры.



Фото: AP Photo/Roman Kruchinin

На 24-й минуте наша команда убежала в контратаку, Сергей Терехов выдал пас в штрафную на Арсена Захаряна, и тот прострелил на дальнюю штангу. Вполне возможно, что мяч прошел бы мимо, но Милан Шкриньяр попытался прервать передачу и срезал снаряд в собственные ворота.

Вряд ли будет враньем сказать, что, не считая этого гола у сборной России не было ни одного действительно опасного момента. Зато словаки могли забить как минимум трижды.



Ближе всего к голу команда Штефана Тарковича оказалась на 76-й минуте, когда Иван Шранц после грубейшей ошибки Джикии получил мяч в центре штрафной и с десяти метров пробил по воротам. Благо спас Сафонов, а на добивании подоспел и вынес мяч Дмитрий Чистяков.



Так что три очка в этом матче и правда можно назвать чудом. Впрочем, не таким уж чудом теперь видится попадание на чемпионат мира в Катаре. Для гарантированного выхода в стыковые матчи сборной России достаточно будет одержать победу над Словенией в следующей встрече. Конечно, при такой игре и с настолько ограниченным подбором футболистов подобное сложно представить. Но кто теперь вам наверняка скажет, где предел везения этой сборной.