Как московский "Спартак" одолел итальянский "Наполи" в матче Лиги Европы

Московский "Спартак" одержал волевую победу над итальянским "Наполи" в гостевом матче группового этапа Лиги Европы. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу красно-белых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как российский клуб сотворил настоящую сенсацию.



После первой игры в Лиге Европы полтора месяца назад многие заочно списали "Спартак" со счетов. Команда Руя Витории на своем поле долго мучилась с польской "Легией" и в конце концов умудрилась пропустить гол на последних минутах – он и стал для гостей победным. Ситуация выглядела особенно издевательской, учитывая предматчевый "привет" от "Легии" на нескольких рекламных баннерах в Москве.

Казалось, что исход этой еврокампании для "Спартака" уже предрешен. Еще больше в этом можно было увериться на старте второго поединка – против "Наполи". Игра в Неаполе началась для московского клуба фантастически неудачно.

Красно-белые пропустили в первой же атаке, на 12-й секунде матча: голкипер Александр Максименко неуклюже сыграл на выходе, выбив мяч прямо на Элифа Элмаса, который в касание послал снаряд в ворота. "Спартак" с трудом отбивался от атак итальянской команды и по итогам получаса игры вполне мог гореть со счетом 0:3. Однако "Наполи" сам же все и испортил.

На 28-й минуте Мариу Руй жестко влетел в нападающего красно-белых Виктора Мозеса. Главный арбитр сначала показал желтую карточку, но после подсказки видеоассистентов отправился смотреть повтор эпизода и поменял решение, удалив игрока неаполитанцев с поля.



Имея численный перевес, "Спартак" стал создавать больше моментов у ворот хозяев поля. Перед самым перерывом судья даже назначил пенальти. Правда, на этот раз VAR сыграл за "Наполи", одиннадцатиметровый удар был отменен.

Тем не менее в начале второго тайма красно-белые дожали и отыграли один мяч: на 55-й минуте Мозес прорвался по правому флангу в штрафную, вырезал великолепную передачу, а Квинси Промес без какого-либо сопротивления переправил снаряд в сетку. На 67-й минуте "Наполи" снова вышел вперед, но здесь москвичей спасло то, что Костас Манолас забрался в офсайд.



А за десять минут до конца матча "Спартак" неожиданно раскрылся по полной. То ли неаполитанцы устали бегать вдесятером, то ли красно-белые выждали нужного момента, но на 80-й минуте команда Руя Витории повела в счете.



Айртон рванул по левому флангу в штрафную, выдал пас в центр, где Зелимхан Бакаев хитро пропустил мяч, а Михаил Игнатов нанес точный удар по воротам "Наполи". Однако тут же московский клуб остался вдесятером: Максимилиано Кофрие получил вторую желтую карточку за грубый фол на Викторе Осимхене. Несмотря на это, у "Спартака" хватило заряда еще на один гол.



На 89-й минуте защита хозяев допустила ошибку, позволив Александру Соболеву и Квинси Промесу, по сути, убежать два в ноль. Нападающим красно-белых оставалось только переиграть голкипера "Наполи" Алекса Мерета, что в итоге и сделал нидерландский форвард. "Спартаку" было по силам забивать и четвертый.

Уже в компенсированное время москвичи снова убежали в контратаку, Александр Ломовицкий в штрафной оставил мяч Соболеву, но седьмой номер красно-белых послал снаряд выше ворот. А затем неаполитанцы неожиданно отыграли один гол. Джованни Ди Лоренцо оказался на правом краю штрафной, прострелил на Виктора Осимхена, а нигериец с метра замкнул эту передачу.



Впрочем, "Спартак" дотерпел и одержал волевую победу – первую в этой еврокубковой кампании. Конечно, в большей степени красно-белым повезло: если бы не удаление Мариу Руя после получаса встречи, матч наверняка сложился бы по-другому.



"Наполи" – мощнейшая команда и прямо сейчас сильнейшая в серии А: неаполитанцы одержали шесть побед в шести матчах и идут на первой строчке в итальянском чемпионате. Но "Спартак" смог воспользоваться их осечкой и выжал максимум из сложившейся ситуации.

Теперь московский клуб всерьез может претендовать на выход из группы, особенно после неудачного выступления "Лестера" против "Легии". Главное, не растерять перед домашней встречей с англичанами этот победный настрой.