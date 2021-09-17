"Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" в матче Лиги Европы

Московский "Локомотив" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с французским "Марселем". Встреча завершилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как железнодорожники начали этот евросезон.



Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На этой неделе прошли выступления на групповом этапе трех оставшихся в еврокубках российских клубов: "Зенита" в Лиге чемпионов, "Спартака" и "Локомотива" в Лиге Европы. В первых двух матчах никаких неожиданностей не произошло. Петербуржцы пусть и с минимальным счетом, но все же проиграли лондонскому "Челси". Красно-белые в дебютном матче тоже уступили 0:1, на последних минутах пропустив от польской "Легии". У "Локомотива" вышло чуть удачнее: железнодорожники смогли на своем поле вырвать ничью. И да, "вырвать ничью" в контексте домашнего матча могло бы звучать достаточно комплиментарно, если бы не ход встречи, которая с первых минут складывалась совсем не в пользу "Локомотива".

Сразу после стартового свистка "Марсель" завладел инициативой и практически не давал "Локомотиву" зацепиться за мяч. Впрочем, до определенного момента это и не приносило особых дивидендов: футболисты французской команды редко попадали по воротам, а то, что долетало до Маринато Гилерме, голкипер сборной России нейтрализовывал с изрядным хладнокровием. Более того, через полчаса игры "Локо" организовал великолепную контратаку, которая закончилась хитрым ударом Федора Смолова – марсельцев спасла штанга. Однако во втором тайме железнодорожники допустили роковую ошибку: на 57-й минуте Наир Тикнизян сфолил в штрафной на Дженгизе Ундере, и судья без сомнений назначил пенальти, который сам же Ундер и реализовал.

Куда больше ситуацию усугубило то, что арбитр показал Тикнизяну желтую карточку. Для игрока красно-зеленых она стала второй, поэтому "Локомотив" на последние полчаса матча еще и оказался вдесятером.



Исход выглядел очевидным: в лучшем случае матч закончится так же, как еврокубковые встречи "Зенита" и "Спартака". Тем более что после забитого мяча "Марсель" окончательно взял игру под свой контроль, а железнодорожники не спешили тратить силы и рваться вперед, чтобы отыграть отставание. И все было похоже на то, до 89-й минуты, когда "Локомотив" неожиданно развернул контратаку, в которой Александр Сильянов смог зацепиться за мяч и отдать пас на новичка красно-зеленых Тино Анджорина, который из-под себя фантастически красиво пробил точно в дальний угол.

Даже этого могло оказаться недостаточно для ничьей. Уже в компенсированное время Луис Энрике с близкого расстояния пытался перебросить Гилерме, и здесь команду спас Станислав Магкеев, который головой вынес мяч с линии ворот. В итоге "Локомотив" в тяжелом для себя матче добыл одно очко. Железнодорожники под руководством Марко Николича в очередной раз продемонстрировали умение хладнокровно и терпеливо ждать своего шанса, даже в матчах с более мастеровитым соперником. В прошлом евросезоне у "Локо" это получалось с переменным успехом. В этом году у красно-зеленых появился Ральф Рангник и пока что три новых перспективных футболиста-легионера: Джирано Керк, Тино Анджорин и Алексис Бека Бека.

Безусловно, новичкам еще понадобится время на адаптацию. Но даже по первым играм можно сказать, что каждый из них имеет безумный потенциал, а "Локо" – все шансы на то, чтобы побороться как минимум за выход в Лигу конференций. Тем важнее это на фоне неудачного выступления "Зенита" и "Спартака", которое едва не стоило России десятой строчки в таблице коэффициентов УЕФА. В ближайшей перспективе нас может обогнать Украина, у которой в еврокубках остались киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" (оба – Лига чемпионов), а также луганская "Заря" (Лига конференций). И если российские клубы не покажут результаты, которые будут сильно лучше прошлого сезона, то на 11-м месте мы можем оказаться еще до евровесны.

