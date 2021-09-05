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Как сборная России одержала первую победу при Валерии Карпине

Первая победа Карпина. Как Россия обыграла Кипр в отборочном матче ЧМ-2022
спорт

Сборная России одержала победу над командой Кипра во втором матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч и почему Валерий Карпин остался недоволен игрой отечественной сборной.

Фото: AP Photo/Philippos Christou/ТАСС

Встреча с командой Хорватии – дебютная для Валерия Карпина в должности главного тренера сборной России – в целом оставила приятные впечатления. Да, игра наших футболистов местами проседала (особенно, в конце матча), но в остальном российская команда выглядела очень даже привлекательно. Пожалуй, главное, что можно было отметить в том поединке – это решительность игроков и готовность брать на себя инициативу, чего в сборной образца Станислава Черчесова было практически не встретить.

Вторая вещь, которую также было сложно себе представить при предыдущем наставнике национальной команды – своевременность вызова того или иного футболиста. Самый хрестоматийный пример – эпопея с Федором Чаловым, которого Станислав Саламович игнорировал до последнего и вызвал в сборную, когда у игрока уже начался серьезный спад. И то лишь для того, чтобы показать журналистам и болельщикам, которые просили Чалова в главную команду: смотрите, вы были неправы.

К счастью, при Карпине все ровно так, как и должно быть в картине мира здорового человека: в сборной есть ротация, а в заявку попадают сильнейшие футболисты, но не по регалиям, а те, кто находится в нужной кондиции и заслужил вызова в данный конкретный момент. Еще одно ноу-хау от Карпина – сменяемость капитана команды.

Раньше сборную России на поле неизменно выводил Артем Дзюба. Но на сентябрьские игры его не вызвали, а в отсутствии нападающего "Зенита" новый главный тренер и футболисты сборной решили, что повязка (во всяком случае пока) тоже будет элементом ротации. Поэтому в игре с хорватами капитаном российской команды был Георгий Джикия, а в матче со сборной Кипра – Дмитрий Баринов. При этом в следующей встрече – против Мальты – почти наверняка повязка перейдет к кому-то еще.

Что касается содержательности игры, то оценивать ее сейчас как-то критически сложно, да и в общем-то бесполезно – сборная находится в процессе активной перестройки, вернее, даже в начале этого пути. Но все-таки можно отметить несколько принципиальных вещей. Во-первых, приятно, что Валерий Карпин настроен не только на результат, но и на то, чтобы сборная показывала смелый и, главное, качественный комбинационный футбол.

Во-вторых, российская команда наконец-то перестала делать ставку на бесконечные (и часто бесполезные) забросы с флангов и начала чаще играть низом через короткий пас. Причем не стесняясь этого даже в штрафной соперника. Оба гола России в матче с Кипром – отличная тому иллюстрация.

Фото: AP Photo/Philippos Christou/ТАСС

На шестой минуте Федор Смолов у штрафной накрутил защитника, выдал передачу на Александра Ерохина и тот с ходу поразил ворота киприотов ударом в дальнюю девятку. А на 54-й минуте все тот же Смолов вырезал еще более прекрасный пас на Рифата Жемалетдинова, который вошел в штрафную, обыграл двух полевых игроков и голкипера сборной Кипра, а потом послал мяч в пустые ворота.

Но, несмотря на два гола и опасные атаки, в последней трети матча российские футболисты сильно сдали. Киприоты стали чаще оказываться в нашей штрафной и вполне могли отыграть хотя бы один мяч, если бы были чуть настойчивее и точнее. Это после матча отметил и Валерий Карпин.

Игра, мягко говоря, не порадовала. Второй тайм после 60-й минуты не порадовал совсем. В принципе, вся игра, за исключением первых 15 минут, когда забили гол, не сказать, что принесла удовлетворение.
Валерий Карпин
главный тренер сборной России по футболу

По мнению главного тренера, причина такого положения дел – в физическом состоянии футболистов. Проще говоря, далеко не все игроки способны поддерживать высокий темп на протяжении целого матча. Именно этим Валерий Карпин, в частности, объяснил отсутствие Федора Смолова в поединке с Хорватией: "Когда матчи через два дня на третий, ротация нужна любой команде. А с футболистами, которые не в лучших физических кондициях, – тем более".

Через несколько дней у сборной России еще одна важная игра – со сборной Мальты. Это не настолько грозный соперник, как Хорватия или даже Кипр, но, вспоминая мартовскую встречу, потеря бдительности в игре против островитян может дорого стоить нашей сборной. Хотелось бы верить, что нынешняя версия российской команды таких ошибок уже не допустит.

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