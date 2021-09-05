Как сборная России одержала первую победу при Валерии Карпине

Сборная России одержала победу над командой Кипра во втором матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч и почему Валерий Карпин остался недоволен игрой отечественной сборной.



Фото: AP Photo/Philippos Christou/ТАСС

Встреча с командой Хорватии – дебютная для Валерия Карпина в должности главного тренера сборной России – в целом оставила приятные впечатления. Да, игра наших футболистов местами проседала (особенно, в конце матча), но в остальном российская команда выглядела очень даже привлекательно. Пожалуй, главное, что можно было отметить в том поединке – это решительность игроков и готовность брать на себя инициативу, чего в сборной образца Станислава Черчесова было практически не встретить.

Вторая вещь, которую также было сложно себе представить при предыдущем наставнике национальной команды – своевременность вызова того или иного футболиста. Самый хрестоматийный пример – эпопея с Федором Чаловым, которого Станислав Саламович игнорировал до последнего и вызвал в сборную, когда у игрока уже начался серьезный спад. И то лишь для того, чтобы показать журналистам и болельщикам, которые просили Чалова в главную команду: смотрите, вы были неправы.



К счастью, при Карпине все ровно так, как и должно быть в картине мира здорового человека: в сборной есть ротация, а в заявку попадают сильнейшие футболисты, но не по регалиям, а те, кто находится в нужной кондиции и заслужил вызова в данный конкретный момент. Еще одно ноу-хау от Карпина – сменяемость капитана команды.



Раньше сборную России на поле неизменно выводил Артем Дзюба. Но на сентябрьские игры его не вызвали, а в отсутствии нападающего "Зенита" новый главный тренер и футболисты сборной решили, что повязка (во всяком случае пока) тоже будет элементом ротации. Поэтому в игре с хорватами капитаном российской команды был Георгий Джикия, а в матче со сборной Кипра – Дмитрий Баринов. При этом в следующей встрече – против Мальты – почти наверняка повязка перейдет к кому-то еще.

Что касается содержательности игры, то оценивать ее сейчас как-то критически сложно, да и в общем-то бесполезно – сборная находится в процессе активной перестройки, вернее, даже в начале этого пути. Но все-таки можно отметить несколько принципиальных вещей. Во-первых, приятно, что Валерий Карпин настроен не только на результат, но и на то, чтобы сборная показывала смелый и, главное, качественный комбинационный футбол.

Во-вторых, российская команда наконец-то перестала делать ставку на бесконечные (и часто бесполезные) забросы с флангов и начала чаще играть низом через короткий пас. Причем не стесняясь этого даже в штрафной соперника. Оба гола России в матче с Кипром – отличная тому иллюстрация.



Фото: AP Photo/Philippos Christou/ТАСС

На шестой минуте Федор Смолов у штрафной накрутил защитника, выдал передачу на Александра Ерохина и тот с ходу поразил ворота киприотов ударом в дальнюю девятку. А на 54-й минуте все тот же Смолов вырезал еще более прекрасный пас на Рифата Жемалетдинова, который вошел в штрафную, обыграл двух полевых игроков и голкипера сборной Кипра, а потом послал мяч в пустые ворота.

Но, несмотря на два гола и опасные атаки, в последней трети матча российские футболисты сильно сдали. Киприоты стали чаще оказываться в нашей штрафной и вполне могли отыграть хотя бы один мяч, если бы были чуть настойчивее и точнее. Это после матча отметил и Валерий Карпин.



Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Игра, мягко говоря, не порадовала. Второй тайм после 60-й минуты не порадовал совсем. В принципе, вся игра, за исключением первых 15 минут, когда забили гол, не сказать, что принесла удовлетворение.

По мнению главного тренера, причина такого положения дел – в физическом состоянии футболистов. Проще говоря, далеко не все игроки способны поддерживать высокий темп на протяжении целого матча. Именно этим Валерий Карпин, в частности, объяснил отсутствие Федора Смолова в поединке с Хорватией: "Когда матчи через два дня на третий, ротация нужна любой команде. А с футболистами, которые не в лучших физических кондициях, – тем более".

Через несколько дней у сборной России еще одна важная игра – со сборной Мальты. Это не настолько грозный соперник, как Хорватия или даже Кипр, но, вспоминая мартовскую встречу, потеря бдительности в игре против островитян может дорого стоить нашей сборной. Хотелось бы верить, что нынешняя версия российской команды таких ошибок уже не допустит.