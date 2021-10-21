Как московский "Спартак" уступил "Лестеру" в матче Лиги Европы

Московский "Спартак" проиграл английскому "Лестер Сити" в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:4. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как один футболист "Лестера" за тайм убил все надежды красно-белых на победу.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если бы до матча с "Лестером" болельщикам "Спартака" сказали, что их команда проиграет английскому клубу со счетом 3:4, они бы, конечно, расстроились. Но большинство наверняка подумало бы: да и бог с ним, ведь очевидно, что это было красиво! К сожалению, в реальности все вышло совсем не так феерично, как могло показаться, если смотреть только на результат матча.



Красно-белые фантастически хорошо начали встречу. Можно сказать, эталонно."Спартаку" удалось забить быстрый гол: на 11-й минуте Александр Соболев решился выстрелить с самого края штрафной, и мяч не без помощи рикошета влетел в ворота.



"Лестер" почти сразу мог ответить, но где-то спасал Александр Максименко, где-то – "Спартаку" откровенно везло. В итоге красно-белые выстояли и под конец первого тайма забили второй мяч. На 43-й минуте Виктор Мозес на правом фланге выиграл единоборство, рванул в штрафную и отпасовал снаряд точно на Джордана Ларссона, которому оставалось лишь подставить ногу и пробить мимо Каспера Шмейхеля. Впрочем, тут же "Лестер" отыграл один гол: Патсон Дака обошел Николая Рассказова, выскочил один на один на Максименко и без труда переиграл голкипера красно-белых.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Но это были только цветочки. Во втором тайме нападение "Лестера" сразу же нащупало брешь в обороне "Спартака" и стало целенаправленно проходить через зону Рассказова. В итоге спустя всего три минуты после перерыва именно ошибка 92-го номера позволила прорваться в штрафную Келечи Ихеаначо и отдать передачу на Даку, который оформил дубль и сравнял счет в матче. И даже это было еще не все.



На 54-й минуте "Лестер" раскатал эталонную контратаку, и Патсон Дака оформил хет-трик – к слову, самый быстрый в истории Лиги Европы. На 79-й минуте замбиец наконец успокоился, забив в еще одной великолепной контратаке четвертый мяч.



В целом после этого матч можно было считать безнадежно потерянным. Но почему-то именно в концовке встречи "Спартак" неожиданно включился и даже едва не сделал камбэк. На 86-й минуте Квинси Промес отлично обработал мяч перед штрафной, отдал пас на Мозеса, а тот с правого края штрафной прострелил в центр – на Соболева, который и замкнул эту комбинацию. К сожалению, этим голом красно-белые и ограничились, не сумев уйти от поражения. А "Лестер" увез из Москвы три очка и отобрал у "Спартака" промежуточное второе место в группе C.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Конечно, можно обвинять в этому поражении персонально Николая Рассказова – если говорить откровенно, на его совести и правда все четыре гола. Но это ведь вопрос в первую очередь тренерских успехов и неудач. Главный тренер "лис" Брендан Роджерс заметил слабину в оборонительной линии соперника, а наставник "Спартака" Руй Витория вовремя ее не устранил.



По итогу получилось то, что получилось. Да, красно-белые провели почти безупречный первый тайм. К несчастью для болельщиков московского клуба, установка на второй у тренерского штаба хозяев полностью провалилась. И теперь "Спартаку" нужно из кожи вон лезть, чтобы зацепиться за очки у "Лестера" в гостях.



Сделать это не то чтобы нереально: как показал опыт игры в Тушине, и в защите английского клуба есть не самые надежные зоны. Тот же Чаглар Сеюнджю, у которого Мозес отобрал мяч, из-за чего и родился второй гол "Спартака" – отличный тому пример. Да и в ситуации с третьим голом в обороне "Лестера" царил полный хаос.

Так что надеяться на положительный результат в Лестере можно. Главное сделать выводы и все-таки самим выстроить нормальную игру в обороне. Иначе получается, что в матче с "Динамо" у "Спартака" не было нападения, а в матче с "Лестером" – защиты. Очень хотелось бы, конечно, увидеть в деле и то, и другое.

