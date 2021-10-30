Как санкт-петербургский "Зенит" с крупным счетом обыграл столичное "Динамо"

Санкт-петербургский "Зенит" с крупным счетом обыграл столичное "Динамо" в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Поединок закончился со счетом 4:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как сине-бело-голубые фактически убили интригу в чемпионской гонке нынешнего сезона.



Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Кажется, что чемпионат можно закрывать. Во всяком случае интрига в гонке за титул закончилась, так толком и не начавшись. Да, еще несколько недель назад "Зенит" проигрывал налево и направо: сначала "Сочи", затем тульскому "Арсеналу", а после – "Ювентусу" в Лиге чемпионов. Но теперь петербуржцы, судя по всему, набрали необходимые кондиции и оказались на недосягаемом для любого российского клуба уровне. Игра со "Спартаком" наглядно показала, что "Зенит" может сделать при максимальной мотивации и наличии внутренних ресурсов – семь голов и тотальное доминирование на поле тому подтверждение. Очная встреча с "Динамо", которое шло нос к носу с сине-бело-голубыми, могла опровергнуть эти наблюдения. Однако лишь окончательно их закрепила.



С самого начала матч складывался не в пользу динамовцев – гости пропустили уже на восьмой минуте. Андрей Мостовой с правого фланга навесил в штрафную, Сердар Азмун неудачно пробил, но мяч подхватил Клаудиньо, который подработал мяч и переправил его в сетку. До конца тайма петербуржцы могли забить еще один мяч.



На 37-й минуте хозяева убежали в контратаку, Мостовой скинул на Клаудиньо, но Антон Шунин потащил удар бразильца. Сразу после перерыва у "Динамо" появился шанс переломить игру. На 53-й минуте москвичи заработали пенальти – рукой в штрафной сыграл Вячеслав Караваев, и Даниил Фомин реализовал одиннадцатиметровый удар.



Казалось, что пропущенный мяч немного подкосил хозяев. "Динамо" же наоборот воспряло духом и создало несколько неплохих моментов, которые могли закончиться голом. Тем не менее "Зенит" выстоял и на 66-й минуте забил второй мяч – после паса Азмуна с фланга великолепным дальним ударом отличился Вендел. А на 69-й минуте вышедший на замену Артем Дзюба отправил в ворота Шунина третий мяч. Таким образом, экс-капитан отечественной сборной забил 144-й мяч в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России, побив рекорд бывшего форварда "Ротора" Олега Веретенникова.

Но и на этом "Зенит" не собирался останавливаться. На 80-й минуте Клаудиньо едва не оформил дубль – бразилец нанес удар из-за пределов штрафной и попал в крестовину. А через четыре минуты хозяева все-таки забили еще один гол: Ярослав Ракицкий, для которого матч против "Динамо" стал сотым в футболке "Зенита", со стандарта зарядил мяч в правый угол, почти без шансов для Шунина. В самой концовке хозяева могли забить еще и пятый гол: Дзюба с правого фланга выдал отличную передачу на Азмуна, но вылетевший перед воротами иранец не сумел подстроиться под удар.



Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

После разгрома "Динамо" петербуржцы оторвались от ближайших преследователей на шесть очков. Да, у ЦСКА игра в запасе – в субботу армейцы на выезде сыграют с "Рубином". В теории эта встреча может закончиться победой красно-синих, и тогда до "Зенита" снова будет всего три очка. Но вряд ли на долгой дистанции ЦСКА сможет навязать борьбу сине-бело-голубым, ведь в очном противостоянии в шестом туре клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее. Наверняка то же самое будет и в ответной встрече через месяц.



Что касается "Динамо", то команда Сандро Шварца, несмотря на результат, показала в игре с "Зенитом" отличный футбол и могла менять игру, если бы реализовала свои шансы во втором тайме.



У москвичей молодая и талантливая команда. Если посчитать средний возраст стартовых составов, которые вышли на игру "Зенит" – "Динамо", то последние моложе больше, чем на два года. Но при игре вдолгую это, скорее, минус, чем плюс. Было видно, что в поединке с петербуржцами средней и атакующей линии столичной команды не хватило сил, опыта или всего вместе, чтобы вскрыть оборону "Зенита" и обратить единичные ошибки защиты хозяев в свою пользу. Впрочем, если в гонке за чемпионский титул практически все решено, то в битве за места в еврокубках все только начинается. И тут интриги пока что хоть отбавляй. Как минимум – удастся ли "Динамо" попасть в Лигу чемпионов или же эту путевку заберет кто-то другой.