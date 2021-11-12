Сборная Россия одержала самую крупную победу в квалификационном турнире ЧМ

Сборная России по футболу в предпоследнем матче отборочного цикла чемпионата мира всухую разгромила команду Кипра. Встреча завершилась со счетом 6:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему островитян получилось обыграть с таким крупным счетом и стоит ли ждать успеха в решающем поединке против Хорватии.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Вот сборная России и подошла к заключительной стадии отборочного цикла на чемпионат мира. Еще в начале этого пути большинство болельщиков отечественной команды наверняка было настроено скептически к выходу на мундиаль. Но спустя девять из десяти туров даже самые ярые оптимисты оказались бы удивлены.

Прямо сейчас Россия на первом месте группы H. У нашей команды 22 очка из возможных 27, семь побед, лишь одна ничья и одно поражение. Да и статистика результативности, честно сказать, удивительная: 19 забитых мячей и всего пять пропущенных. Лучше только у сборной Хорватии, которая идет второй и отстает от россиян на два очка.



А если смотреть на результаты нашей национальной команды конкретно при Валерии Карпине, то все выглядит и вовсе фантастически: пять побед в шести матчах, один пропущенный мяч. Такого не удавалось ни одному тренеру сборной России за всю историю.



При этом если до игры со Словенией к Валерию Георгиевичу и его подопечным было достаточно много вопросов, то после матча в Мариборе их количество резко стало стремиться к нулю. Тем не менее по старой памяти, когда от сборной России можно было ожидать подвоха в самом неожиданном месте, стало казаться, что уж в поединке с Кипром точно что-то пойдет не так.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Но наши футболисты, напротив, сыграли блестяще. Более того, одержали самую крупную победу в квалификационном турнире ЧМ в новейшей истории сборной. Россия повела в этом матче уже на четвертой минуте. Алексей Сутормин на правом фланге вырезал пас на Федора Смолова, тот со второго раза отдал передачу на Александра Ерохина, а полузащитнику "Зенита" оставалось лишь правильно подставить ногу и переправить мяч в ворота. Впрочем, весь первый тайм после этого оказался уже не таким удачным. У сборной России был целый вал нереализованных моментов, а перед самым перерывом киприоты после розыгрыша углового едва не сравняли счет – Матвей Сафонов спас команду.



Однако второй тайм вышел куда качественнее. На 55-й минуте защита сборной Кипра допустила грубую ошибку, позволив Алексею Миранчуку вырваться один на один с голкипером. Игрок "Аталанты" предпочел отдать пас на бегущего рядом Смолова и не прогадал – экс-партнер по команде с легкостью разобрался в ситуации и отправил мяч в пустые ворота.



Не прошло и минуты, как сборная России забила еще один гол. Киприоты разыграли и тут же потеряли мяч, после длинного заброса, который попытался прервать защитник островитян, Федор Смолов оказался первым на подборе и скинул на Александра Головина. Полузащитник "Монако" тут же отдал пас на Андрея Мостового, а зенитовец разобрался с тремя игроками сборной Кипра и послал снаряд точно в дальний угол.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Российские футболисты продолжили давить и к 62-й минуте после нескольких неудачных попыток буквально затолкали в ворота Кипра четвертый гол – автором мяча стал Алексей Сутормин, для которого этот гол оказался дебютным за сборную. На 81-й минуте последовал и пятый мяч: Антон Заболотный получил снаряд на линии штрафной, развернулся и, казалось, немного завозился с мячом. Но затем нанес удар – точно в дальний угол. Для Заболотного этот гол также стал первым за сборную в официальных матчах.



Итоговый счет установил все тот же Александр Ерохин. На 87-й минуте Заболотный сделал заброс в штрафную на игрока "Зенита", тот с острого угла решил пробить ножницами и забил красивый гол.



Таким образом, сборная России одержала крупную победу и сохранила для себя комфортное преимущество в турнирной таблице перед матчем с Хорватией. Теперь нашей команде достаточно не проиграть в заключительной игре – и Россия напрямую попадет на чемпионат мира. Конечно, это сверхобманчивая задача. Так уж сложилось, что обычно все матчи, где национальной сборной или российским командам нужно было "просто не проиграть", они именно что проигрывали.

Но пока что подопечные Валерия Карпина внушают уверенность, даже в битве за путевку на ЧМ с таким мощным соперником, как Хорватия. Во всяком случае, положительный исход в решающем матче кажется более чем возможным. А насколько это ожидание совпадет с реальностью, увидим уже в воскресенье.