Как московский "Спартак" победил итальянский "Наполи" в матче Лиги Европы

Московский "Спартак" обыграл итальянский "Наполи" в домашнем матче групповой стадии Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как красно-белые красиво прервали свою безвыигрышную серию и подарили болельщикам надежду на евровесну.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Спартак" последние пару месяцев выглядит совсем неважно. Не то чтобы до этого у красно-белых все было на порядок лучше – московская команда в этом году уверенно балансирует где-то в районе восьмого-десятого места в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Но с начала октября до конца ноября перед ответным матчем с "Наполи" спартаковцы не одержали ни одной победы. Уже вовсю стали ходить слухи об отставке главного тренера красно-белых Руя Витории. СМИ уже даже нашли новую кандидатуру на эту должность – итальянского тренера и экс-ассистента Антонио Конте в "Челси" и "Интере" Паоло Ваноли. Но пока "Спартак" продолжает возглавлять Витория. И, судя по игре с "Наполи", ему еще есть чем удивить.



После первой встречи в Неаполе, где красно-белые одержали сенсационную победу, наставник итальянского клуба Лучано Спаллетти, хорошо знакомый российским болельщикам по работе в "Зените", сказал тренерам "Спартака": "Посмотрим, что будет в Москве".



Но в Москве поединок сразу пошел не по сценарию "Наполи". Была тому виной морозная и снежная погода, из-за которой футболисты гостевой команды не успели вкатиться в игру, или повлияло что-то еще, но уже через 40 секунд после начала матча Квинси Промес ворвался в штрафную и заработал пенальти: словацкий защитник "Наполи" Станислав Лоботка зацепил нападающего красно-белых, и судья без сомнений указал на точку. А уверенно реализовал этот одиннадцатиметровый удар Александр Соболев.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После одного мяча "Спартак" мог забивать и второй: Виктор Мозес неплохо пробил с правого края штрафной, но голкипер итальянской команды Алекс Мерет справился с этим ударом. Затем инициативу все же перехватил "Наполи". Несколько сверхопасных моментов было у ворот Александра Селихова – на этот раз феноменально сыграл на ленточке российский голкипер. Первые полчаса вышли обоюдоострыми с точки зрения моментов, но хозяева оказались ближе ко второму забитому мячу, нежели гости к тому, чтобы сравнять счет. В результате на 28-й минуте "Спартак" организовал еще один гол: Мозес навесил с правого фланга в штрафную, а Соболев головой красиво переправил мяч в угол.

Во втором тайме итальянцы все же прибавили в атакующих действиях. Сначала на 50-й минуте "Наполи" смог забить, правда, из офсайда. Однако на 64-й минуте неаполитанцы оформили взятие ворот уже по всем правилам. Интересно, что гол оказался почти точной копией комбинации Мозеса и Соболева: Андреа Петанья с правого края штрафной навесил в центр, где Элиф Элмас замкнул передачу ударом головой в угол. Казалось, что после того, как гости сократили отставание, наступит неминуемый камбэк, но этого не случилось. "Спартак" не просел и не стал играть на удержание. Более того, хозяева продолжили показывать уверенный футбол и создавать перспективные моменты.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Особенно красивым получился эпизод на 69-й минуте, когда Наиль Умяров отобрал мяч у игрока "Наполи" прямо на линии штрафной, развернулся и пробил в дальний угол. Если бы снаряд не разминулся со штангой, этот мяч можно было бы смело записывать в лучший гол тура. Но даже несмотря на это, "Спартаку" хватило сил, чтобы удержать победу и прервать ужасную серию из семи матчей во всех турнирах.



Кроме того, красно-белые впервые за 11 лет два раза выиграли в групповом раунде еврокубка и даже временно возглавили группу С в Лиге Европы (ЛЕ). Конечно, матч "Легии" и "Лестера" еще впереди, но "Спартак" подготовил неплохой задел для того, чтобы рассчитывать на выход в следующую стадию турнира.



Если в шестом туре "Спартак" обыграет "Легию", то со стопроцентной вероятностью попадет в 1/16 (или даже 1/8) финала ЛЕ. При ничьей в последней встрече все зависит от исхода матча "Лестер" – "Легия". Но почти наверняка российский клуб обеспечит себе участие в Лиге конференций. В случае же проигрыша придется надеяться на нужный исход в матчах конкурентов, а это, как мы знаем, довольно мизерный шанс. И раз в чемпионате России с позиции чемпионской гонки уже все и так потеряно, то команде Руя Витории нужно выжать максимум из этой еврокубковой кампании и отдать все силы в Варшаве. Иначе зачем эти победы над "Наполи"?