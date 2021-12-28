Как молодежная сборная России обыграла Швейцарию в матче МЧМ-2022

Сборная России одержала первую победу на молодежном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею, победив во втором матче группового этапа команду Швейцарии. Поединок завершился со счетом 4:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, смогла ли улучшить качество игры российская молодежка после недавнего поражения.



Старт у российской сборной на МЧМ вышел неудачным: шесть голов от шведов, отсутствие слаженной командной игры и множество необязательных удалений, которые в значительной степени повлияли на результат. Игра против сборной Швейцарии обещала быть проще, но при таком выступлении в дебютной встрече вызывала опасения. Тренерский штаб во главе с Сергеем Зубовым сделал как минимум одну ключевую перестановку – вместо провалившего матч со шведами Ярослава Аскарова защищать ворота сборной с первых и до последних минут вышел Егор Гуськов.

19-летний голкипер "Локомотива" заменил своего коллегу из СКА еще в третьем периоде стартовой игры со Швецией, но оказался не то чтобы сильно лучше. Гуськов отразил всего пять бросков из семи, пропустив обидный гол от Теодора Нидербаха. К счастью, в матче против Швейцарии все внимание было приковано уже не к нашим воротам, а к воротам соперника.



Российские хоккеисты открыли счет уже на восьмой минуте встречи – заброшенной шайбой отличился Данила Юров. На 16-й минуте Дмитрий Злодеев выехал из-за ворот и точным броском с близкого расстояния удвоил счет, а за несколько минут до конца периода Павел Тютнев сделал счет крупным. Однако уйти на перерыв без пропущенных шайб у сборной России не получилось.



На 19-й минуте швейцарцы убежали в контратаку, Аттилио Биаска на левом фланге без какого-либо сопротивления прицелился и нанес точный удар, который Гуськов не сумел парировать.

В самом начале второго периода швейцарские хоккеисты едва не забили второй гол: Аттилио Биаска и Джошуа Фарни разогнали контратаку два в одного, последний нанес мощный бросок по воротам, но угодил в перекладину. На протяжении всего оставшегося периода зрители так и не увидели голов, несмотря на обилие моментов и у той и у другой команды.



Куда более результативным вышел третий период. За восемь минут до финальной сирены российские хоккеисты убежали четыре в три, Матвей Мичков с шайбой оказался прямо перед воротами и прошил Кевина Паше. Под конец швейцарцы ответили еще одним голом. Фабиан Рицман нанес удар от борта с дальней дистанции, но Гуськов не выручил отчасти из-за того, что обзор ему перекрывали собственные защитники. Однако, несмотря на немного нервную концовку, сборная России довела дело до уверенной победы.

Но пока что за игру сборной России по-прежнему боязно. Замена Аскарова на Гуськова не решила вратарский вопрос. Если сравнить за прошедший матч показатели Егора и его визави Кевина Паше, пропустившего четыре шайбы, то они почти одинаковы: 88,2% отраженных бросков у россиянина и 87,5% – у швейцарца. Однако были во второй встрече нашей сборной и плюсы. Если не смотреть на четыре заброшенные шайбы, а исходить из качества игры, то российские хоккеисты были гораздо дисциплинированнее и заработали за весь матч всего одно удаление против пяти в поединке со шведами.



Продолжает радовать и Матвей Мичков, который уже успел повторить рекорд Александра Овечкина. В 2003 году будущая легенда "Вашингтона" за два матча также забросил три шайбы. На том МЧМ Овечкин отличился шестью голами. Мичкову, как сейчас кажется, вполне по силам достичь этой отметки. Однако сделать это будет не так легко.



В третьем матче российские хоккеисты встретятся со сборной Словакии. Подопечные Ивана Фенеша проиграли оба стартовых поединка против США и Швеции. Тем не менее основной голкипер словаков Шимон Латкоци входит в топ-5 лучших вратарей турнира. Из 68 бросков в двух встречах он отразил 63. А значит, чтобы распечатать его ворота, нашей команде придется очень сильно постараться.