Как молодежная сборная России обыграла Швейцарию в матче МЧМ-2022

Сборная России одержала первую победу на молодежном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею, победив во втором матче группового этапа команду Швейцарии. Поединок завершился со счетом 4:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, смогла ли улучшить качество игры российская молодежка после недавнего поражения.
Старт у российской сборной на МЧМ вышел неудачным: шесть голов от шведов, отсутствие слаженной командной игры и множество необязательных удалений, которые в значительной степени повлияли на результат. Игра против сборной Швейцарии обещала быть проще, но при таком выступлении в дебютной встрече вызывала опасения. Тренерский штаб во главе с Сергеем Зубовым сделал как минимум одну ключевую перестановку – вместо провалившего матч со шведами Ярослава Аскарова защищать ворота сборной с первых и до последних минут вышел Егор Гуськов.
19-летний голкипер "Локомотива" заменил своего коллегу из СКА еще в третьем периоде стартовой игры со Швецией, но оказался не то чтобы сильно лучше. Гуськов отразил всего пять бросков из семи, пропустив обидный гол от Теодора Нидербаха. К счастью, в матче против Швейцарии все внимание было приковано уже не к нашим воротам, а к воротам соперника.
На 19-й минуте швейцарцы убежали в контратаку, Аттилио Биаска на левом фланге без какого-либо сопротивления прицелился и нанес точный удар, который Гуськов не сумел парировать.
В самом начале второго периода швейцарские хоккеисты едва не забили второй гол: Аттилио Биаска и Джошуа Фарни разогнали контратаку два в одного, последний нанес мощный бросок по воротам, но угодил в перекладину. На протяжении всего оставшегося периода зрители так и не увидели голов, несмотря на обилие моментов и у той и у другой команды.
Куда более результативным вышел третий период. За восемь минут до финальной сирены российские хоккеисты убежали четыре в три, Матвей Мичков с шайбой оказался прямо перед воротами и прошил Кевина Паше. Под конец швейцарцы ответили еще одним голом. Фабиан Рицман нанес удар от борта с дальней дистанции, но Гуськов не выручил отчасти из-за того, что обзор ему перекрывали собственные защитники. Однако, несмотря на немного нервную концовку, сборная России довела дело до уверенной победы.
Но пока что за игру сборной России по-прежнему боязно. Замена Аскарова на Гуськова не решила вратарский вопрос. Если сравнить за прошедший матч показатели Егора и его визави Кевина Паше, пропустившего четыре шайбы, то они почти одинаковы: 88,2% отраженных бросков у россиянина и 87,5% – у швейцарца. Однако были во второй встрече нашей сборной и плюсы. Если не смотреть на четыре заброшенные шайбы, а исходить из качества игры, то российские хоккеисты были гораздо дисциплинированнее и заработали за весь матч всего одно удаление против пяти в поединке со шведами.
В третьем матче российские хоккеисты встретятся со сборной Словакии. Подопечные Ивана Фенеша проиграли оба стартовых поединка против США и Швеции. Тем не менее основной голкипер словаков Шимон Латкоци входит в топ-5 лучших вратарей турнира. Из 68 бросков в двух встречах он отразил 63. А значит, чтобы распечатать его ворота, нашей команде придется очень сильно постараться.