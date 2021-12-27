Почему молодежная сборная России по хоккею уступила команде Швеции

Сборная России уступила команде Швеции в стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ). Встреча завершилась со счетом 3:6. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот поединок и почему российские хоккеисты так и не смогли переломить неудачный ход матча.



Российская сборная приехала на этот чемпионат мира в неопределенном статусе. Ее вряд ли можно назвать фаворитом, так как перед стартом МЧМ для этого не было никаких предпосылок, но и аутсайдером – тоже нельзя. Все-таки на нынешний турнир, как и обычно, собралась номинально крепкая команда, и было бы глупо говорить, что наш максимум – это попадание в плей-офф.

Получается, что российская сборная зависла где-то посередине, вроде бы и претендуя на медали, но явно не золотые. Пожалуй, главным козырем, который мог серьезно повлиять на этот расклад, считался Матвей Мичков – 17-летний нападающий СКА, который выдал невероятную игру на юношеском чемпионате мира и попал под прицел скаутов как один из главных российских игроков на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.

В первом матче на МЧМ сборной России предстояло пройти проверку Швецией, но наша команда очевидно с ней не справилась. Уже на шестой минуте шведы воспользовались удалением Никиты Новикова и реализовали большинство: точным броском (первым у соперников нашей сборной в этом поединке) отличился Оскар Олауссон. В середине второго периода уже "три короны" дали шанс россиянам: на скамейку на две минуты отправился отдыхать Йоэль Нюстрем. Однако большинство россиян почему-то реализовали шведы: наши хоккеисты потеряли шайбу, позволив Симону Эдвинссону выскочить один на один с Ярославом Аскаровым. Голкипер, казалось, отразил бросок соперника, но шайба предательски проскочила в "домик" и закатилась в ворота.



Ближе к концу второго периода все стало совсем плохо. На 33-й минуте удалился Павел Тютнев, а спустя минуту – еще и капитан российской сборной Марат Хуснутдинов. При игре три на пять наша команда сразу же пропустила третью шайбу. Голом отметился Эмиль Андре.



Тем не менее на второй перерыв подопечные Сергея Зубова ушли с небольшой надеждой. На 37-й минуте Федор Свечков после рикошета протолкнул шайбу в ворота и сократил отставание. Правда, в начале третьего периода шведы вновь увеличили разрыв до трех шайб – опять российские хоккеисты остались втроем против пятерых. Результат не заставил себя ждать: Александер Хольц бросил в касание и прошил Аскарова.



Затем внезапно выдал шоу Матвей Мичков, показав, почему большие надежды возлагали именно на него, а не опытных Ярослава Аскарова, Марата Хуснутдинова или Шакира Мухамадуллина. Сначала 17-летний нападающий вынудил нарушить правила Антона Ольссона, заработав большинство. Потом сам же его и реализовал, в борьбе с защитниками протолкнув шайбу в сетку. Изначально показалось, что гол не засчитают, так как в падении Мичков сдвинул ворота. Но после видеоповтора рефери сигнализировал, что шайба пересекла линию по всем правилам. Тут же Матвей оформил дубль: с нулевого угла нападающий бросил от борта, по невероятной траектории шайба отрикошетила от маски вратаря и залетела в сетку.

Впрочем, для камбэка этого оказалось мало. Шведы не только не пропустили, но и сумели забить еще. На 52-й минуте Теодор Нидербах нанес бросок со средней дистанции, а Аскаров в очередной раз не смог спасти свою команду. За секунды до финальной сирены в ворота российской сборной – на этот раз уже пустые – от Даниэля Юнгмана залетела шестая шайба.



Теннисный счет не в пользу наших хоккеистов оказался абсолютно закономерным. Российская сборная полностью провалила матч. Если бы не чудо-голы Мичкова, все могло быть еще более грустно.



Самый проблемный аспект этого матча – в количестве удалений и игре в неравных составах. Три из шести шайб шведов были заброшены в большинстве, причем две из них – при игре пять на три. Одна шайба залетела в ворота нашего голкипера, и вовсе когда россиян было на льду больше. Кроме того, как бы ни хотелось поддержать и подбодрить Аскарова, но он за этот матч отразил всего 81% бросков. Пока что это худший результат на турнире.

Теперь команде Сергея Зубова придется сильно постараться, чтобы избежать попадания на Канаду или Финляндию уже в первом раунде плей-офф. В следующем матче Россия сразится со Швейцарией – здесь нужно уверенно забирать три очка и двигаться на самый верх турнирной таблицы. Иначе выход из группы действительно может оказаться максимальным результатом для нашей сборной.