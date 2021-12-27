Почему молодежная сборная России по хоккею уступила команде Швеции

Сборная России уступила команде Швеции в стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ). Встреча завершилась со счетом 3:6. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот поединок и почему российские хоккеисты так и не смогли переломить неудачный ход матча.
Фото: fhr.ru
Российская сборная приехала на этот чемпионат мира в неопределенном статусе. Ее вряд ли можно назвать фаворитом, так как перед стартом МЧМ для этого не было никаких предпосылок, но и аутсайдером – тоже нельзя. Все-таки на нынешний турнир, как и обычно, собралась номинально крепкая команда, и было бы глупо говорить, что наш максимум – это попадание в плей-офф.
Получается, что российская сборная зависла где-то посередине, вроде бы и претендуя на медали, но явно не золотые. Пожалуй, главным козырем, который мог серьезно повлиять на этот расклад, считался Матвей Мичков – 17-летний нападающий СКА, который выдал невероятную игру на юношеском чемпионате мира и попал под прицел скаутов как один из главных российских игроков на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.
В первом матче на МЧМ сборной России предстояло пройти проверку Швецией, но наша команда очевидно с ней не справилась. Уже на шестой минуте шведы воспользовались удалением Никиты Новикова и реализовали большинство: точным броском (первым у соперников нашей сборной в этом поединке) отличился Оскар Олауссон. В середине второго периода уже "три короны" дали шанс россиянам: на скамейку на две минуты отправился отдыхать Йоэль Нюстрем. Однако большинство россиян почему-то реализовали шведы: наши хоккеисты потеряли шайбу, позволив Симону Эдвинссону выскочить один на один с Ярославом Аскаровым. Голкипер, казалось, отразил бросок соперника, но шайба предательски проскочила в "домик" и закатилась в ворота.
Тем не менее на второй перерыв подопечные Сергея Зубова ушли с небольшой надеждой. На 37-й минуте Федор Свечков после рикошета протолкнул шайбу в ворота и сократил отставание. Правда, в начале третьего периода шведы вновь увеличили разрыв до трех шайб – опять российские хоккеисты остались втроем против пятерых. Результат не заставил себя ждать: Александер Хольц бросил в касание и прошил Аскарова.
Фото: fhr.ru
Затем внезапно выдал шоу Матвей Мичков, показав, почему большие надежды возлагали именно на него, а не опытных Ярослава Аскарова, Марата Хуснутдинова или Шакира Мухамадуллина. Сначала 17-летний нападающий вынудил нарушить правила Антона Ольссона, заработав большинство. Потом сам же его и реализовал, в борьбе с защитниками протолкнув шайбу в сетку. Изначально показалось, что гол не засчитают, так как в падении Мичков сдвинул ворота. Но после видеоповтора рефери сигнализировал, что шайба пересекла линию по всем правилам. Тут же Матвей оформил дубль: с нулевого угла нападающий бросил от борта, по невероятной траектории шайба отрикошетила от маски вратаря и залетела в сетку.
Впрочем, для камбэка этого оказалось мало. Шведы не только не пропустили, но и сумели забить еще. На 52-й минуте Теодор Нидербах нанес бросок со средней дистанции, а Аскаров в очередной раз не смог спасти свою команду. За секунды до финальной сирены в ворота российской сборной – на этот раз уже пустые – от Даниэля Юнгмана залетела шестая шайба.
Самый проблемный аспект этого матча – в количестве удалений и игре в неравных составах. Три из шести шайб шведов были заброшены в большинстве, причем две из них – при игре пять на три. Одна шайба залетела в ворота нашего голкипера, и вовсе когда россиян было на льду больше. Кроме того, как бы ни хотелось поддержать и подбодрить Аскарова, но он за этот матч отразил всего 81% бросков. Пока что это худший результат на турнире.
Теперь команде Сергея Зубова придется сильно постараться, чтобы избежать попадания на Канаду или Финляндию уже в первом раунде плей-офф. В следующем матче Россия сразится со Швейцарией – здесь нужно уверенно забирать три очка и двигаться на самый верх турнирной таблицы. Иначе выход из группы действительно может оказаться максимальным результатом для нашей сборной.