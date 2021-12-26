Что нужно знать о молодежном чемпионате мира по хоккею

26 декабря в Канаде стартует молодежный чемпионат мира по хоккею – 2022. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, что нужно знать об этом турнире.

Где и когда пройдет

МЧМ пройдет с 26 декабря по 5 января. Как и в прошлом году, турнир примет канадский Эдмонтон. Но на этот раз к нему добавится еще один город – Ред-Дир. Молодежный чемпионат мира должен был состояться там еще в предыдущем розыгрыше – тогда из-за пандемии организаторы турнира ограничились лишь Эдмонтоном.

Еще одно изменение касается зрителей: если год назад на 18-тысячный "Роджерс Плэйс", где принимают гостей "Ойлерз", фанатов не допускали совсем, то сейчас стадион смогут заполнить до 50%. Впрочем, как и семитысячную арену "Пиви Март Центриум" в Ред-Дире.

Однако антиковидные ограничения, которые сделали лояльнее для болельщиков, для хоккеистов остались такими же жесткими, что и год назад. Команды вновь будут в "пузыре" на протяжении всего турнира. Это значит, что их перемещения окажутся ограничены дорогой от гостиницы до арены, а общение с внешним миром будет сведено на нет.

Каков формат МЧМ и с кем сыграет Россия

Формат абсолютно не изменился: десять команд разделены на две группы, четыре лучших в каждой выходят в плей-офф. Россия сыграет в группе B вместе с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. Расписание матчей молодежной сборной России на групповом этапе выглядит следующим образом:



27 декабря:

Россия — Швеция (00:30 мск)

Россия — Швеция (00:30 мск) 28 декабря:

Россия — Швейцария (00:30 мск)

Россия — Швейцария (00:30 мск) 30 декабря:

Словакия — Россия (00:30 мск)

Словакия — Россия (00:30 мск) 1 января:

США — Россия (05:30 мск)

Кто едет от нас на турнир

В четвертьфинале пары формируются так: команда, ставшая первой в группе A на предварительном этапе, играет с четвертой из группы B, вторая играет с третьей и так далее. Четвертьфинальные матчи пройдут 2 и 3 января, полуфинальные — 4 и 5 числа. Финал состоится 5 января (в ночь на 6 января, если считать по московскому времени).

Российский хоккеист, к которому будет приковано наибольшее внимание на МЧМ, – это, конечно же, 17-летний Матвей Мичков. Воспитанник пермского "Молота", который ожидаемо оказался в системе петербургского СКА, считается одним из фаворитов драфта НХЛ 2023. Этому есть объяснение: Мичков устроил фантастический перформанс на юниорском чемпионате мира, набрав в семи матчах 16 очков. Попутно Матвей побил рекорд Александра Овечкина, став самым молодым автором покера среди россиян на ЮЧМ. Да и на прошедшем месяц назад Кубке Карьяла молодой нападающий успел отметиться красивейшим голом в ворота сборной Швеции.

Впрочем, помимо Мичкова в сборной будет еще много талантливых и перспективных игроков. Например, Ярослав Аскаров, для которого этот МЧМ станет уже третьим. Предыдущие турниры вратарь СКА провел, мягко говоря, неудачно, но на нынешний чемпионат Аскаров вновь едет в статусе голкипера сборной номер 1. Ему придется во что бы то ни было доказывать свою состоятельность на площадке — в противном случае путь во взрослую сборную Аскарову заказан.

Лидером сборной должен стать коллега Мичкова и Аскарова по СКА Марат Хуснутдинов, которому на этом турнире заслуженно доверят капитанскую повязку. Форвард петербургской команды неплохо себя проявил в сезоне КХЛ и отметился результативными действиями в матчах Евротура. Ассистентами Хуснутдинова будут Шакир Мухамадуллин, Никита Чибриков, Иван Зинченко, Кирилл Кирсанов и Дмитрий Злодеев. Каждый из них способен выстрелить на нынешнем турнире.

Полностью состав сборной России выглядит так:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов ("Локомотив"), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Никита Новиков ("Динамо Москва"), Егор Савиков ("Спартак Москва"), Кирилл Стеклов ("Витязь").

Нападающие: Иван Дидковский ("Динамо Москва"), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Иван Зинченко ("Витязь"), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба – "Спартак"), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин ("Салават Юлаев"), Павел Тютнев ("Локомотив"), Данила Юров ("Металлург Магнитогорск").

Каковы шансы сборной России на МЧМ

Оценивать шансы сборной на молодежном чемпионате мира по хоккею с каждым годом становится все сложнее. В прошлом году на турнир во главе с Игорем Ларионовым приехала вроде бы крепкая команда, которая умудрилась проиграть даже матч за бронзовые медали (и это ведя в счете по ходу встречи).

Последнее золото у сборной России на МЧМ было в далеком 2011 году. Так что ожидания от этого первенства, скорее, сдержанно скептические. С одной стороны, нашу сборную на турнире представит новый тренерский штаб с Олегом Знарком и Сергеем Зубовым, а составе российской команды будет огромное количество молодых талантов во главе с Матвеем Мичковым.

С другой стороны, нет ни одной предпосылки, которая бы позволяла думать, что наша сборная – очевидный претендент на золотые медали. Как не раз показывали прошлые МЧМ, можно не выиграть ничего, имея чуть ли не самый звездный по именам состав на планете. Главное здесь – командная игра, с которой последние годы у сборной России на молодежных чемпионатах мира складывалось не очень. Хотелось бы верить, что на этот раз получится как минимум лучше, чем год назад.

