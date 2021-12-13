Как сыграли московское "Динамо" и петербургский "Зенит" в последнем туре РПЛ этого года

Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" в матче 18-го тура Российской Премьер-лиги сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч и есть ли у динамовцев шансы на чемпионство после зимнего перерыва.



В последнем туре этого года любителей российского футбола ждало по-настоящему интригующее событие – "Динамо" на своем поле принимало "Зенит". Гости к тому моменту имели в активе 37 очков, лидируя в турнирной таблице. Хозяева отставали всего на два балла, поэтому могли сместить петербуржцев с вершины в случае победы в очном противостоянии. Однако с самого начала встреча на арене в Петровском парке пошла не по плану. На седьмой минуте динамовцы неожиданно получили пенальти в свои ворота: Дмитрий Скопинцев якобы сфолил на Андрее Мостовом в штрафной, главный арбитр матча Сергей Карасев выслушал своих помощников и указал на точку.

Судя по многочисленным повторам в трансляции с разных ракурсов, сложилось впечатление, что никакого нарушения там не было. Впрочем, особых споров это в итоге не вызвало, так как Клаудиньо с одиннадцатиметровой отметки отправил мяч мимо ворот.



Но на 34-й минуте бразилец реабилитировался и забил уже с игры: Малком разогнал контратаку, отдал пас на правый фланг, где располагался Мостовой, тот дождался набегавшего Вячеслава Караваева, а 15-й номер прострелил в штрафную, куда вовремя влетел Клаудиньо. Первый тайм динамовцы откровенно провалили, нанеся за стартовые 45 минут всего один удар в створ. Но во втором тайме все перевернулось с ног на голову.



Сразу после перерыва хозяева стали активно атаковать и искать варианты для взятия ворот. Сначала Константин Тюкавин попытался прошить ближний угол голкипера "Зенита", а затем неплохо пробил издалека Вячеслав Грулев. Однако, после того как динамовцы слегка ослабили давление и бдительность, гости едва не забили второй. Магомед Оздоев сделал длинный заброс благодаря чему один на один вылетел Мостовой, но надежно сыграл голкипер Антон Шунин. Правда, тут же выяснилось, что игрок "Зенита" находился в офсайде. Тем не менее "Динамо" все же забило свой гол. Гильермо Варела с правого фланга навесил на дальнюю штангу, где в абсолютном одиночестве находился Скопинцев. Дмитрий мощно пробил в верхний ближний угол – вратарь Михаил Кержаков оказался бессилен.



В концовке встречи каждая из команд могла забить еще по голу, но в итоге самым опасным моментом в последней пятиминутке стал удар Деда Мороза в гонг стадиона. Во время исполнения этой динамовской традиции новогодний герой так сильно стукнул посохом, что уронил гонг на землю.

Матч так и закончился вничью, что позволило "Зениту" уйти на перерыв в статусе лидера. "Динамо" по-прежнему отстает от петербуржцев на два очка, но большой вопрос, смогут ли бело-голубые навязать борьбу за чемпионство в весенней части чемпионата. Безусловно, Сандро Шварц построил отличную и привлекательную команду, которая должна (и обязательно будет) бороться за попадание в Лигу чемпионов. У динамовцев вовсю зажигают молодые отечественные футболисты: Константин Тюкавин, Арсен Захарян, Даниил Фомин.

Но у команды Сергея Семака гораздо больше опыта, запаса прочности и длины скамейки. Ведь даже без Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, которые пропустили встречу с "Динамо" из-за травм, "Зенит" играл в атаке чрезвычайно опасно. И пока непонятно, за счет чего столичный клуб сможет опередить соперников с берегов Невы. Если только "Зенит" весной сам не предоставит шанс для этого обгона.