Кто выиграл в поединках на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе

В ночь с 11 по 12 декабря в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 269. В главном бою чемпион в легком весе бразилец Чарльз Оливейра неожиданно защитил титул, одолев американца Дастина Порье. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этой и других сенсациях турнира.

Неудачный дебют Гарбрандта

Фото: AP Photo/Chase Stevens

На UFC 269 бывший чемпион в легчайшем весе Коди Гарбрандт решил спуститься на дивизион ниже и сразиться с шестым номером рейтинга – новозеландцем Каем Кара-Франсом. Американскому бойцу определенно нужно было перезапустить свою карьеру, так как после завоевания титула в 2016 году, когда Гарбрандт шел на рекорде 11-0, умудрился проиграть в четырех боях из пяти: дважды Ти Джею Диллашоу, один раз Педро Муньосу и в мае этого года – Робу Фонту.

Несмотря на это, Коди на момент боя с Кара-Франсом занимал седьмую строчку в рейтинге легчайшего веса и расценивался как один из самых ярких и опасных бойцов UFC. Правда, продемонстрировать свои умения на турнире в Лас-Вегасе у американца не получилось. Спустя всего половину первого раунда Гарбрандт пропустил мощнейший оверхенд и отправился в нокдаун. Удивительным образом Коди смог спастись, но ненадолго – меньше чем через минуту град нокаутирующих ударов окончательно свалил американца с ног.

Сенсационное поражение Нуньес

Если проигрыш Гарбрандта был логичным продолжением его неудачной серии, то выступление Аманды Нуньес, казалось бы, вечной чемпионки в женском легчайшем и полулегком весе, стало для фанатов единоборств настоящим шоком. Бразильянка на протяжении пяти лет занималась почти исключительно защитой своих поясов. В июле 2016 года она завоевала титул в легчайшем весе, отстояв его с тех пор пять раз. В декабре 2018 года стала чемпионкой в полулегком дивизионе, затем дважды защитив этот пояс. Суммарно же до нынешнего турнира Нуньес шла на серии из 12 побед кряду. Поэтому любая новая соперница Нуньес воспринималась, скорее, как массовка к очередному перформансу бразильской спортсменки.

Такой же проходной кандидатурой виделась и Джулианна Пенья. Единственным крупным достижением американки с рекордом 10-4 в MMA была победа в 18 сезоне телепроекта UFC Ultimate Fighter. Однако в начале 2021 года она вошла в топ-3 легчайшего дивизиона, что позволило спортсменке претендовать на титульный бой. Впрочем, с первых секунд противостояния Аманды и Джулианны начало складываться ощущение, что это снова поединок с предсказуемым финалом.



Фото: AP Photo/Chase Stevens

В первом раунде Нуньес несколько раз удачно выбила ногу и отправила Пенью на канвас (специальное покрытие октагона), заставив ее защищаться из уязвимой позиции в партере. Спустя половину раунда Аманда, переведя поединок в борьбу, уже почти вышла на удушающий сзади.

Однако Пенья героически высвободилась из этого захвата и, несмотря на продолжающуюся доминацию бразильянки в партере, дотянула до конца раунда. Второй Джулианна начала с фантастической работы в стойке – раз за разом она акцентировано попадала в голову Нуньес. Чемпионка стала отвечать тем же, бой перешел в активный размен ударами, в котором верх неожиданно взяла Пенья.



На четвертой минуте Нуньес, пропустив несколько сильнейших хуков, попыталась передохнуть в клинче. Но Джулианна пошла до конца: она провела успешный тейкдаун, моментально прошла за спину и сделала то, что не сумела раунд назад Нуньес – довела до конца удушающий.



Победа Пеньи в этом поединке стала главным апсетом (когда явный фаворит уступает претенденту) года. В успех Джулианны не верил почти никто, а Нуньес американские букмекеры определяли коэффициент – минус 1000, то есть один к десяти. Тем не менее Пенья использовала свой единственный шанс и стала новой чемпионкой легчайшего веса UFC впервые за пять с половиной лет. Символично, что последней, кто владел этим поясом до Аманды Нуньес, была Миша Тейт – тренер Пеньи на том самом проекте Ultimate Fighter.

Очередной упущенный шанс Порье

Фото: AP Photo/Chase Stevens

В главном бою UFC 269 сошлись чемпион в легком весе Чарльз Оливейра и первый номер дивизиона Дастин Порье. Американец формально всего однажды претендовал на титул чемпиона – в 2019 году, когда он проиграл действующему на тот момент обладателю пояса Хабибу Нурмагомедову. Однако фактически Порье за последние пять лет был едва ли не единственным после россиянина бойцом дивизиона, кто больше всех заслуживал титульного боя.

Правда, в какой-то момент Дастин решил сделать ставку на более перспективную в финансовом плане серию боев с Конором Макгрегором. Пока американец окончательно хоронил карьеру ирландской звезды смешанных единоборств, вакантный титул в легком весе завоевал бразилец Чарльз Оливейра. Ему для этого понадобилось целых 28 боев в UFC.

Порье все-таки получил бой за титул – именно с Оливейрой. Поначалу казалось, что Дастин отберет этот пояс. С первых секунд американский спортсмен активно и главное – точно атаковал бразильца и даже однажды отправил его в нокдаун. Чарльз держался, хотя казалось, что еще вот-вот и Оливейра упадет окончательно. После первого раунда Порье почти в два раза перебивал соперника по ударам в голову – 56 против 29.



Но во втором раунде бразильский боец решил не ждать нокаута и перевел бой в комфортный для себя партер. Почти все пять минут в итоге и прошли на канвасе. Порье старался не отдавать преимущество в позиции и фактически просто ждал окончания раунда.



Решающей оказалась третья пятиминутка. Оливейра сразу бросился проводить тейкдаун, запрыгнул Порье на спину и попытался провести удушающий захват сзади прямо в такой позиции. Удивительным образом с третьего захода у него это получилось – Дастин в конце концов сдался.

Для бразильского бойца победа над Порье стала десятой подряд. Прямо сейчас это лучшая серия среди действующих бойцов легкого дивизиона. Скорее всего, следующим, кто попытается ее прервать, будет Джастин Гэтжи. Но, судя по сегодняшнему выступлению, чтобы отобрать у Оливейры титул, соотечественнику Порье придется сильно постараться.