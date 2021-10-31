Кто из российских бойцов выиграл свои поединки на UFC 267

В ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 267. В основных боях приняли участие сразу четыре спортсмена, представляющие Россию. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о результатах ключевых боев турнира.



Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир

Российский боец Магомед Анкалаев до нынешнего турнира шел на серии из шести побед. Первое и последнее поражение в карьере у спортсмена из Дагестана случилось в 2018 году – в его дебютной встрече в UFC. С тех пор Анкалаев неизменно был сильнее своих соперников. В этом году он уже успел провести один поединок – в феврале в со-главном бою он одолел украинца Никиту Крылова. На этот раз Анкалаеву противостоял восьмой номер рейтинга полутяжелого дивизиона, швейцарец Волкан Оздемир.

Поначалу бой шел на равных. Более того, Оздемир неплохо зарядил россиянину в челюсть, но тот устоял. Постепенно Магомед забрал инициативу и даже один раз отправил соперника в нокдаун. Швейцарец поднялся, но по итогам трех раундов россиянин победил единогласным решением судей. В обновленных рейтингах Анкалаев наверняка ворвется в пятерку лучших своего дивизиона. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет следующий соперник и сколько боев потребуется спортсмену для битвы за титул.

Хамзат Чимаев – Ли Цзинлян

Хамзат Чимаев – уроженец Чечни, выступающий теперь под шведским флагом, – дебютировал в UFC лишь год назад. Но успел наделать столько шума, что многие стали называть его одной из новых звезд промоушена. Чимаев и правда оказался уникумом – 16 июля 2020 года он одержал победу в своем первом бою, а спустя девять дней принял участие в следующем турнире – и вновь выиграл. В сентябре он на 17-й секунде отправил в нокаут Джеральда Миршерта, и суммарно пропустил за три боя всего два удара. Потом Чимаев заболел COVID-19, объявил о завершении карьеры, но все же вернулся, попутно перенеся операцию на щитовидке.

Его соперником стал китаец Ли Цзинлян – экс-чемпион китайского промоушена Legend, занимавший до боя с Хамзатом 11-ю строчку в полусреднем дивизионе UFC. Чимаев на первых же секундах провел успешный тейкдаун и стал доминировать в партере. Китаец долго сопротивлялся, но на третьей минуте все-таки уснул после удушающего приема. На радостях от победы Чимаев летал по октагону и обещал разобраться с любым в своем дивизионе. До болезни швед должен был подраться с нынешним третьим номером рейтинга Леоном Эдвардсом. Так что не исключено, что уже в следующем поединке Чимаев встретится с кем-то из топ-5.

Александр Волков – Марчин Тыбура

Фото: instagram.com/ ufc

В июне россиянин Александр Волков обидно уступил самому перспективному бойцу тяжелого дивизиона UFC – Сирилу Гану, который к тому моменту шел на серии из пяти побед в промоушене. Француз единогласным решением превзошел Волкова, а в следующем бою нокаутировал Деррика Льюиса, завоевав титул временного чемпиона. Волкову же пришлось доказывать свой уровень по новой в поединке против восьмого номера рейтинга – Марчина Тыбуры.

Поляк оказался крепким орешком: с первых секунд оба бойца стали обмениваться ударами в стойке, а в конце дебютного раунда Тыбура попытался перевести Волкова в партер, но неудачно. Во второй пятиминутке польский спортсмен прибавил в активности, но Александр вымотал соперника и в третьем раунде почти в два раза превзошел его по ударам. В итоге Волков выиграл единогласным решением судей.

Ян Блахович – Гловер Тейшейра

Если предыдущие бои были относительно предсказуемы, то главный поединок турнира по-настоящему удивил. Обладатель пояса в полутяжелом весе 38-летний Ян Блахович встречался с первым номером рейтинга – 42-летним бразильцем Гловером Тейшейрой. Само по себе это уже было событием. Возрастные бойцы не редкость для тяжелого дивизиона – в прошлом году за титул дрались на тот момент 41-летний Дэниел Кормье и 37-летний Стипе Миочич. Но в полутяжах спортсмены куда моложе. И сложно даже вспомнить ситуацию, когда в UFC обладателю пояса этого дивизиона и претенденту на титул на двоих было 80 лет.

Тем не менее Тейшейра доказал, что даже в таком возрасте можно выступать на самом высоком уровне. Бразилец не стал пытаться перебить Блаховича в стойке, вместо этого перевел поединок в партер и спокойно забрал первый раунд. Во втором Тейшейра несколько раз попробовал провести тейкдаун и после нескольких заходов снова добился своего. Блахович всячески сопротивлялся и попытался выйти из партера, однако вместо этого отдал спину и неожиданно был пойман на удушающий. В результате Тейшейра стал новым чемпионом полутяжелого веса и одновременно самым возрастным обладателем первого титула UFC.

Ислам Махачев – Дэн Хукер

Ислама Махачева уже давно называют наследником Хабиба Нурмагомедова. Россиянин пришел в UFC еще в 2015 году, провел с тех пор 11 боев, добыл десять побед, но только в июле этого года ворвался в пятерку сильнейших легковесов промоушена. Следующим на очереди соперником Ислама стал шестой номер рейтинга – новозеландец Дэн Хукер. Несмотря на поражение Майкла Чендлера и Дастина Порье, он виделся серьезным противником, который мог доставить Махачеву неудобства.

На деле же Исламу потребовалось чуть больше двух минут, чтобы разобраться с Хукером. В начале первого раунда россиянин провел удачный тейкдаун, быстро стал забирать свое в партере и в конце концов заставил новозеландца сдаться, победив его за счет болевого приема. После объявления результатов Махачев заявил, что хочет подраться за титул. Но, судя по всему, если такая возможность и представится, то не раньше середины следующего года – в декабре Чарльз Оливейра попытается защитить пояс в поединке против Дастина Порье. А дальнейшее развитие событий в дивизионе напрямую зависит от исхода этой встречи.

Петр Ян – Кори Сэндхаген

В прошлом году уроженец Красноярского края Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в поединке против бразильца Жозе Алдо. Однако защитить пояс россиянин не сумел – мартовская встреча с Алджамейном Стерлингом закончилась дисквалификацией Яна за запрещенный удар коленом. В итоге титул достался американцу. На UFC 267 должен был состояться реванш, но за месяц до события Стерлинг снялся с боя из-за травмы. Его место занял соотечественник – третий номер легчайшего дивизиона Кори Сэндхаген. И поначалу казалось, что он способен одолеть Яна.

Первый раунд остался полностью за американцем: Кори хоть и редко доставал акцентированными ударами, но все же доминировал в стойке. Однако Петр в свойственной ему манере лишь выжидал момента для того, чтобы заставить соперника выдохнуться и затем перехватить инициативу. В третьем раунде Ян комбинацией бэкфиста (удара рукой с разворота) и левого бокового удара отправил Сэндхагена в нокдаун. Кори спасся, но сильно сдал под конец и по итогу позволил Петру выиграть этот поединок и забрать пояс временного чемпиона легчайшего веса.