Как Александр Волков уступил Сирилу Гану в главном бою турнира UFC Fight Night 190

Российский боец Александр Волков единогласным решением судей уступил французу Сирилу Гану в главном бою турнира UFC Fight Night 190, прошедшем в Лас-Вегасе. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, чего не хватило Волкову для победы в пока что самом важном поединке в его карьере.



Александр Волков уже давно вынашивал мечты о титульном бое в UFC. После успешного дебюта в промоушене Дэйны Уайта в 2016 году в статусе экс-чемпиона Bellator и M-1 Challenge спустя два года россиянин вплотную подобрался к еще одному чемпионскому поясу. В октябре 2018 года Волков должен был биться с Дерриком Льюисом. Победитель получал право сразиться с обладателем титула в тяжелом весе – Дэниэлем Кормье. В поединке Волкова и Льюиса для россиянина все складывалось идеально – к концу третьего раунда он явно вел по очкам. Но за 15 секунд до конца боя пропустил мощный удар Льюиса и отправился в нокаут. "Черный Зверь" в итоге проиграл чемпионский бой против Кормье, а Волков еще долго пытался вернуться на вершину и заслужить новый шанс на титульный поединок.



В конце концов Александр вошел в топ-5 рейтинга тяжелого дивизиона, победив голландского ветерана Алистара Оверима. И попал на Сирила Гана – новичка UFC, который уже успел наделать шума в промоушене.



Француз провел всего пять боев в Ultimate Fighting Championship (и всего восемь боев в MMA), но успел за это время забраться на третью строчку рейтинга дивизиона, одолев Таннера Бозера, Джуниора дос Сантоса и Жаирзиньо Розенстрайка. При этом Ган в каждом поединке демонстрировал удивительные для такого веса скорость ударов (здесь определенно сказалось прошлое в тайском боксе) вкупе с большой выносливостью. Так что Александру предстояло сразиться хоть и с менее опытным, но весьма грозным соперником.

В первом раунде оба бойца, скорее, присматривались друг к другу. Волков чаще попадал по Гану лоу-киками – ударами ногами, поэтому дебютная пятиминутка осталась с небольшим перевесом в пользу россиянина. Второй раунд получился более открытым, однако вновь без серьезных моментов – Ган всего один раз удачно попал Волкову в голову, в остальном по ударам вышла ничья. А вот с третьего раунда Сирил стал давить и активнее идти вперед, тогда как Волков продолжал работать вторым номером. Сложно сказать, на что рассчитывали Александр и его команда, но третий и четвертый раунд в итоге остались за Ганом. Француз даже сумел разбить нос Волкову, чем в определенной мере осложнил ему дальнейший поединок.



В последнем раунде российскому бойцу нужно было серьезно прибавлять, чтобы добрать очков, либо рисковать и пытаться завершить поединок нокаутом. Но Волков продолжал осторожничать и заключительная пятиминутка оказалась ничейной по ударам. Не спасло даже то, что Ган попал Александру пальцем в глаз за полминуты до окончания боя. На этом же турнире в похожей ситуации был признан несостоявшимся поединок Андре Фили и Даниэля Пинеды.



Волков предпочел продолжить бой, и проиграл единогласным решением судей: 50-45, 50-45, 49-46. То есть, двое из трех арбитров посчитали, что Ган забрал все пять раундов. Хотя первая пятиминутка объективно осталась за Волковым.



Теперь француз сразится за чемпионский пояс в тяжелом весе с его нынешним обладателем – Фрэнсисом Нганну. А Александр Волков вновь будет вынужден доказывать состоятельность и возвращать репутацию в поединках с такими же "сбитыми летчиками". Впрочем, такими темпами россиянин может вообще никогда не побороться за титул в UFC – уж слишком пассивным Волков выглядел в бою с Ганом. А в поединке против Нганну у него было бы еще меньше шансов. Сейчас Александру стоит серьезно подумать над дальнейшей стратегией и правильно расставить приоритеты, возможно, даже сменить тренера. Ведь одними лоу-киками, как выяснилось, сыт не будешь.