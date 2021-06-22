Почему сборная России по футболу крупно проиграла в последнем матче на чемпионате Европы

Сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться в плей-офф и закончили выступление на турнире. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему Россия снова не вышла из группы на Евро.



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Неожиданно и невероятно наша сборная опять провалилась на чемпионате Европы, проиграв датчанам. Для прохода в плей-офф нам было достаточно сыграть вничью. И в первом тайме российские футболисты показывали достойный футбол. Но даже уйти на перерыв с нулями на табло не вышло: Миккель Дамсгор дальним ударом открыл счет на 38-й минуте. А во втором тайме голы стали залетать один на другим. На 59-й минуте Роман Зобнин в нелепой ситуации подарил мяч у штрафной Юссуфу Поульсену, после чего тот удвоил счет. На 70-й минуте наши отыграли гол благодаря пенальти – с одиннадцатиметровой отметки Артем Дзюба не промахнулся. Но почти сразу же пропустили третий от Андреаса Кристенсена, а за ним и четвертый – от Йоакима Мехле.



Перед матчем Дания обещала "уничтожить" Россию, и это ей удалось в полной мере.



Нам давно пора свыкнуться с тем, что четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году, который вспоминают многие поклонники сборной, был чистой случайностью и скорее исключением из правил. Да и вряд ли бы он случился без априорного попадания России в групповой этап и оглушительной поддержки отечественной сборной с трибун. В целом же уровень российского футбола примерно с 2016 года планомерно скатывался в морскую пучину. Вспомнить хотя бы выступление российских команд в плей-офф еврокубков за последние два года – наших клубов там не оказалось. Не считая "Краснодара", который единственным из шести клубов пробился в 1/16 финала Лиги Европы и проиграл там загребскому "Динамо".

Так откуда же тогда, из каких предпосылок взяться боеспособной сборной? Если посмотреть на команду Дании, то ее игроки регулярно появляются в составе ведущих европейских клубов: "Боруссии Дортмунд", "Лейпцига" и "Хоффенхайма", "Интера", "Милана" и "Аталанты", "Челси", "Лестера" и "Тоттенхэма". А вот наших футболистов, выступающих в иностранных топ-лигах, можно пересчитать по пальцам одной руки. А вся остальная сборная предпочитает играть дома, в откровенно слабом и неконкурентном чемпионате.



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У нас есть действительно талантливые и заряженные футболисты: Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Денис Макаров, Максим Мухин, Даниил Фомин, Александр Соболев. Но кто из них спустя год-два отважится уехать покорять Европу? И дело тут даже не в тренере, а в нежизнеспособности всей системы разом. В конце концов со сборной одинаково провально выступил и демократичный Леонид Слуцкий, и своенравный Станислав Черчесов.



Задачей тренерского штаба за все эти годы было не вырастить креативную и высококлассную команду, а слепить что-то похожее на сборную из того, что есть, и выжать из нее необходимый максимум. Отсюда и отсутствие ротации, и потеря всей игры после травмы двух-трех ключевых игроков.



С другой стороны, как говорил бывший игрок сборной Андрей Аршавин, ваши ожидания – это ваши проблемы. И пусть эти слова, сказанные конкретному человеку, вырвали из контекста, а игра сборной тогда была в разы лучше, сейчас эта фраза уместна как никогда. Поэтому не стоит сильно переживать за поражение наших футболистов. Обидно может быть за провалы в хоккее, волейболе, гандболе и других видах спорта, где у нас всегда было все в порядке. А после вылета с чемпионата Европы можно посоветовать только одно: поскорее прививайтесь. Чтобы не болеть – в том числе и за российский футбол.