Что нужно знать о чемпионате Европы по футболу

11 июня официально стартует чемпионат Европы по футболу. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о главных фактах, которые нужно знать об этом первенстве.



В каких странах пройдет турнир

Изначально Евро-2020 планировали принять 12 городов. Однако даже после переноса турнира на год из-за пандемии без потерь не обошлось – от Евро отказался испанский Бильбао. При этом участие многих городов и даже стран в турнире до последнего оставалось под вопросом.

Финальный список городов – хозяев Евро выглядит следующим образом: Санкт-Петербург (Россия), Амстердам (Нидерланды), Баку (Азербайджан), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Рим (Италия), Копенгаген (Дания), Мюнхен (Германия), Севилья (Испания), Глазго и Лондон (оба – Великобритания).

В Санкт-Петербурге пройдут целых семь матчей – шесть игр группового этапа и четвертьфинал.

Соперники сборной России

Россия оказалась в группе B вместе с Бельгией, Данией и Финляндией. Бельгийцы – одни из фаворитов Евро, которые на последнем чемпионате мира только каким-то чудом не добрались до финала мундиаля. В нынешнем розыгрыше "красные дьяволы" почти наверняка окажутся в решающей стадии чемпионата Европы и велика вероятность, что наконец-то возьмут трофей.



Что касается Дании и Финляндии, то это пусть и не слишком именитые, но очень крепкие и серьезные сборные. У датчан есть несколько хорошо известных игроков: Кристиан Эриксен, Симон Кьер, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Каспер Шмейхель. Главная звезда финнов – форвард "Норвич Сити" Теэму Пукки. За последние несколько лет он наделал немало шума в Английской Премьер-лиге и Чемпионшипе.

Итоговый состав российской команды

Состав сборной России на чемпионат Европы выглядит так.

Вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Роман Евгеньев ("Динамо"), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Вячеслав Караваев, Юрий Жирков (оба – "Зенит").

Полузащитники: Денис Черышев ("Валенсия"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов (оба – "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Денис Макаров ("Рубин"), Даниил Фомин ("Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба – "Зенит").

Нападающие: Александр Соболев ("Спартак"), Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный (ЦСКА).

В качестве главного тренера, как и в 2018 году, на турнир команду повезет Станислав Черчесов.

Шансы России на выход из группы

Сборная России имеет неплохие шансы на выход из группы со второго или даже третьего места. Даже в случае финиша в тройке команда сможет попасть в плей-офф, если наберет достаточное количество очков по сравнению с другими сборными, которые завершили выступление в группе на третьем месте.

Для этого нашей национальной команде, исходя из прошлой статистики, необходимо одержать как минимум одну победу и один раз сыграть вничью. Российские футболисты вряд ли смогут добыть хотя бы одно очко в матче с Бельгией, так что вся надежда на успех в игре с Финляндией и приемлемый результат по итогам встречи с датчанами.