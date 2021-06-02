Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Польши

Сборная России по футболу в контрольном матче сыграла вничью с командой Польши. Встреча завершилась со счетом 1:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как наша сборная провела последнюю игру перед формированием итоговой заявки на Евро-2020.



Российские футболисты вышли на финишную прямую подготовки к чемпионату Европы. Еще чуть-чуть – и начнется Евро-2020, турнир, которого мы ждали больше всех остальных. Как минимум потому, что из-за пандемии его перенесли на год. В групповом этапе мы наконец встретимся с Бельгией, Данией и Финляндией – мощнейшими соперниками. Пройти их и выйти в плей-офф будет сродни чуду на чемпионате мира. Но тем интереснее узнать, получится ли выполнить амбициозную задачу команде Станислава Черчесова. Пока что, как и перед домашним мундиалем, нас ждут несколько контрольных матчей. Вряд ли по ним можно оценивать общий уровень подготовки сборной России к Евро (в 2018 году те кондиции оказались обманчивыми), но сделать себе определенные пометки стоит.

Первой такой игрой стал поединок против сборной Польши. В отличие от Черчесова, который выставил на эту встречу почти что весь основной состав, наставник поляков Паулу Соуза решил поберечь силы своих подопечных.



Матч на скамейке запасных начали лучший футболист мира прошлого года форвард "Баварии" Роберт Левандовски и защитник "Беневенто" Камиль Глик. В итоге оба на поле так и не появились.



Кроме того, еще ряд известных игроков даже не попали в заявку – это ранее уже фигурировавшие в заявке сборной Польши на Евро Петр Зелиньски и Аркадиуш Милик (оба – "Наполи"), Павел Давидович ("Верона") и Себастьян Шиманьски ("Динамо” Москва). Тем не менее это не помешало команде Паулу Соузы дать серьезный бой российской сборной.

Поляки оказались максимально заряжены на эту встречу и сразу после стартового свистка включили мощный прессинг, который привел к голу уже на четвертой минуте. Защита нашей сборной провалилась: Пшемыслав Франковски после длинного заброса получил мяч в штрафной, при этом он оказался в абсолютном одиночестве и не находился в офсайде. 19-й номер отдал передачу под удар, а Якуб Шверчок без труда переиграл российского вратаря Антона Шунина, забив в 28 лет дебютный гол за сборную. Казалось, что с таким напором польские футболисты могут добиться победы над российской командой, да еще и с крупным счетом.



Но наша сборная достаточно быстро перехватила инициативу, а на 21-й минуте и вовсе сравняла счет.



Александр Головин с левого фланга навесил в штрафную, а Вячеслав Караваев, неожиданно выбежавший из-за спины польского защитника, замкнул эту передачу.



На 29-й минуте хозяева едва снова не вышли вперед: Шверчок то ли хотел нанести удар, то ли подать в штрафную, а в итоге угодил в перекладину. Во втором тайме игра немного успокоилась как с точки зрения заряженности команд, так и в плане опасных моментов. Пожалуй, самым интересным эпизодом после перерыва стала неожиданная замена Антона Шунина на Матвея Сафонова на 62-й минуте. Для голкипера "Краснодара" этот выход стал дебютным в составе российской сборной. Тем более странно, что он произошел при таких условиях. Вполне возможно, что эта замена обсуждалась заранее, так как особых претензий к Шунину по истечении часа игры и повода для выхода Сафонова не было. С другой стороны, где, как не в товарищеской встрече, главный тренер мог опробовать голкипера-новичка.

Игра с поляками не дала ответа на вопрос о состоянии нашей сборной. В первую очередь эта встреча нужна была тренерскому штабу российской команды, чтобы понять, кого нужно "отцепить" перед Евро.

