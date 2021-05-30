Лондонский "Челси" выиграл финал Лиги чемпионов УЕФА

Лондонский "Челси" в финале Лиги чемпионов с минимальным счетом обыграл "Манчестер Сити". Единственный гол во встрече забил немецкий полузащитник Кай Хаверц. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "синие" обыграли своих соотечественников и стали лучшим клубом Европы.
На "Челси" еще в середине этого сезона было без слез не взглянуть. Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда впала в глубокий кризис и демонстрировала крайне слабую игру. А вместе с этим – и катастрофические для такого клуба результаты. С середины декабря по конец января "Челси" одержал в Английской Премьер-лиге всего лишь две победы, один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. Клуб за полтора месяца вылетел из тройки и опустился на девятое место. Поэтому руководство лондонского клуба не выдержало, отправив легенду клуба в отставку.
На место Фрэнка Лэмпарда пришел Томас Тухель. Немецкого специалиста примерно в то же самое время уволили из ПСЖ. Но не за отсутствие результата (с этим все как раз было в порядке), а за бесконечные споры с руководством, которое в конце концов посчитало, что такому бунтарю не место в структуре парижского клуба. "Челси" фигура Тухеля не испугала, и это оказалось решающим в последующем успехе "синих".
Однако если успех Ди Маттео в Лиге чемпионов был совпадением множества разных факторов и почти что случайным, то победа Тухеля оказалась вполне закономерной. В прошлом сезоне немец впервые в истории вывел ПСЖ в финал самого престижного клубного турнира Европы. И парижане минимально проиграли там "Баварии". В этом году Тухель снова дошел до финала, причем с командой, которая в следующем сезоне рисковала вообще не сыграть в ЛЧ. Но под руководством немецкого тренера "Челси" выдал серию из 14 матчей без поражений, финишировал в топ-4 и заранее обеспечил себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Перед финалом ЛЧ у "Челси" была уникальная возможность отрепетировать (даже дважды) решающий матч за звание лучшего клуба Европы. Оба раза сильнее оказались лондонцы – в середине апреля "синие" обыграли "Манчестер Сити" в Кубке Англии, а в начале мая – в Английской Премьер-лиге. "Зачетный" раз тоже остался за "Челси". Причем с точки зрения состава силы были далеко не на стороне команды Томаса Тухеля: один только факт, что на острие у лондонского клуба – Тимо Вернер, промахи которого дадут фору Фернандо Торресу, уже говорит о многом. К тому же в этом сезоне так до конца и не раскрылся купленный за 80 миллионов евро Кай Хаверц. Но по иронии судьбы именно эти двое и организовали победный гол "Челси".
Но все могло сложиться совсем по-другому. На восьмой минуте был шанс открыть счет у Рахима Стерлинга. Но нападающего "Манчестер Сити" сначала догнал и оттеснил Рис Джеймс, а затем добивание форварда закончилось ничем. Впрочем, на десятой минуте родился момент и у "Челси". Хаверц прострелил с левого фланга на Вернера, и Тимо в свойственной ему манере попал себе же в пятку. Спустя пять минут лондонцы организовали еще одну перспективную атаку – на этот раз Вернер попал по воротам, но Эдерсон без особых проблем забрал мяч в руки.
Однако на 42-й минуте "Челси" сыграл как по нотам: Мэйсон Маунт с середины поля вырезал передачу на Хаверца. Немецкий полузащитник по факту остался один на один с вратарем, так как Вернер оттянул на себя Рубена Диаша, и ему нужно было лишь переиграть голкипера "Сити", что он и сделал.
Во втором тайме "Манчестер" бросился отыгрывать отставание, но спустя 15 минут потерял одного из главных созидателей своих атак – Кевина Де Брюйне. А на 73-й минуте "Челси" едва не забил второй — Хаверц вывел на рандеву с Эдерсоном Кристиана Пулишича, но американец отправил мяч мимо.
Наиболее опасный момент у "Манчестер Сити" случился на последней добавленной минуте: после затяжной атаки "горожан" мяч отскочил к линии штрафной, где с лету решил пробить Рияд Марез. Снаряд провожали глазами, кажется, все, включая голкипера "Челси" Эдуара Менди. Однако мяч пролетел над перекладиной, похоронив таким образом надежды команды Пепа Гвардиолы.
Самым комичным в этой победе стало то, что Тухель и владелец "Челси" Роман Абрамович впервые встретились лишь на церемонии награждения после матча с "Сити". Сам тренер сказал про это так: "Вряд ли можно было придумать момент лучше для нашей первой встречи. Или хуже – потому что лучше уже не будет".