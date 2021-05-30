Лондонский "Челси" выиграл финал Лиги чемпионов УЕФА

Лондонский "Челси" в финале Лиги чемпионов с минимальным счетом обыграл "Манчестер Сити". Единственный гол во встрече забил немецкий полузащитник Кай Хаверц. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "синие" обыграли своих соотечественников и стали лучшим клубом Европы.



На "Челси" еще в середине этого сезона было без слез не взглянуть. Команда под руководством Фрэнка Лэмпарда впала в глубокий кризис и демонстрировала крайне слабую игру. А вместе с этим – и катастрофические для такого клуба результаты. С середины декабря по конец января "Челси" одержал в Английской Премьер-лиге всего лишь две победы, один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. Клуб за полтора месяца вылетел из тройки и опустился на девятое место. Поэтому руководство лондонского клуба не выдержало, отправив легенду клуба в отставку.

На место Фрэнка Лэмпарда пришел Томас Тухель. Немецкого специалиста примерно в то же самое время уволили из ПСЖ. Но не за отсутствие результата (с этим все как раз было в порядке), а за бесконечные споры с руководством, которое в конце концов посчитало, что такому бунтарю не место в структуре парижского клуба. "Челси" фигура Тухеля не испугала, и это оказалось решающим в последующем успехе "синих".



В 2012 году по ходу сезона из лондонской команды был уволен Андре Виллаш-Боаш. Пришедший на его место Роберто Ди Маттео с ходу выиграл Лигу чемпионов. Спустя девять лет "Челси" повторил это трюк.



Однако если успех Ди Маттео в Лиге чемпионов был совпадением множества разных факторов и почти что случайным, то победа Тухеля оказалась вполне закономерной. В прошлом сезоне немец впервые в истории вывел ПСЖ в финал самого престижного клубного турнира Европы. И парижане минимально проиграли там "Баварии". В этом году Тухель снова дошел до финала, причем с командой, которая в следующем сезоне рисковала вообще не сыграть в ЛЧ. Но под руководством немецкого тренера "Челси" выдал серию из 14 матчей без поражений, финишировал в топ-4 и заранее обеспечил себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Перед финалом ЛЧ у "Челси" была уникальная возможность отрепетировать (даже дважды) решающий матч за звание лучшего клуба Европы. Оба раза сильнее оказались лондонцы – в середине апреля "синие" обыграли "Манчестер Сити" в Кубке Англии, а в начале мая – в Английской Премьер-лиге. "Зачетный" раз тоже остался за "Челси". Причем с точки зрения состава силы были далеко не на стороне команды Томаса Тухеля: один только факт, что на острие у лондонского клуба – Тимо Вернер, промахи которого дадут фору Фернандо Торресу, уже говорит о многом. К тому же в этом сезоне так до конца и не раскрылся купленный за 80 миллионов евро Кай Хаверц. Но по иронии судьбы именно эти двое и организовали победный гол "Челси".



Но все могло сложиться совсем по-другому. На восьмой минуте был шанс открыть счет у Рахима Стерлинга. Но нападающего "Манчестер Сити" сначала догнал и оттеснил Рис Джеймс, а затем добивание форварда закончилось ничем. Впрочем, на десятой минуте родился момент и у "Челси". Хаверц прострелил с левого фланга на Вернера, и Тимо в свойственной ему манере попал себе же в пятку. Спустя пять минут лондонцы организовали еще одну перспективную атаку – на этот раз Вернер попал по воротам, но Эдерсон без особых проблем забрал мяч в руки.

Однако на 42-й минуте "Челси" сыграл как по нотам: Мэйсон Маунт с середины поля вырезал передачу на Хаверца. Немецкий полузащитник по факту остался один на один с вратарем, так как Вернер оттянул на себя Рубена Диаша, и ему нужно было лишь переиграть голкипера "Сити", что он и сделал.



Для Хаверца этот гол стал дебютным в Лиге чемпионов.



Во втором тайме "Манчестер" бросился отыгрывать отставание, но спустя 15 минут потерял одного из главных созидателей своих атак – Кевина Де Брюйне. А на 73-й минуте "Челси" едва не забил второй — Хаверц вывел на рандеву с Эдерсоном Кристиана Пулишича, но американец отправил мяч мимо.



Наиболее опасный момент у "Манчестер Сити" случился на последней добавленной минуте: после затяжной атаки "горожан" мяч отскочил к линии штрафной, где с лету решил пробить Рияд Марез. Снаряд провожали глазами, кажется, все, включая голкипера "Челси" Эдуара Менди. Однако мяч пролетел над перекладиной, похоронив таким образом надежды команды Пепа Гвардиолы.



Для лондонцев этот кубок Лиги чемпионов стал вторым в истории, а для большинства игроков и тренеров команды – первым.



Самым комичным в этой победе стало то, что Тухель и владелец "Челси" Роман Абрамович впервые встретились лишь на церемонии награждения после матча с "Сити". Сам тренер сказал про это так: "Вряд ли можно было придумать момент лучше для нашей первой встречи. Или хуже – потому что лучше уже не будет".