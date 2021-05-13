"Локомотив" снова взял Кубок России. Этот трофей стал девятым для железнодорожников

Московский "Локомотив" выиграл Кубок России, победив в финале самарские "Крылья Советов". Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как красно-зеленые выиграли свой 11-й кубок страны.



Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Локомотив" в этом сезоне был довольно противоречив. Первую половину чемпионата клуб сотрясали скандалы с участием теперь уже бывшего гендиректора Василия Кикнадзе. При этом команда демонстрировала нестабильные результаты и по итогам 19 туров (то есть большей части сезона) заняла девятое место. Однако после ухода Кикнадзе и возвращения с зимних каникул железнодорожники кардинально преобразились: красно-зеленый клуб под руководством все того же Марко Николича выиграл 11 матчей. Таким образом, сербский специалист повторил рекорд Юрия Семина. Вместе с тем "Локомотив", находившийся в середине турнирной таблицы, взлетел на вершину и долгое время претендовал на титул в гонке против "Зенита". И лишь в очном противостоянии за три тура до конца сезона петербургская команда окончательно решила вопрос с чемпионством.

Но даже при этом "Локомотив" все еще претендовал на трофей – правда, совсем другой. Железнодорожники снова добрались до финала Кубка России, где они должны были поспорить за очередной титул и путевку в групповой этап Лиги Европы с "Крыльями Советов". Самарцы этот сезон провели в ФНЛ, поэтому их выход в решающую стадию Кубка России сам по себе стал большим событием. Впрочем, похожая история в прошлом году была с подмосковными "Химками", которые тоже были одними из лидеров Футбольной национальной лиги, но смогли добраться до финала, где проиграли "Зениту". Пожалуй, интриги в нынешнее противостояние добавляло наличие в составе "Крыльев" Ивана Сергеева – лучшего бомбардира ФНЛ, забившего за сезон рекордные 40 голов. Для сравнения весь "Локомотив" отметился за 29 туров 44 мячами.

Поэтому найти нерв и надежду для самарской команды при желании было можно. Да и сами "Крылья" в начале встречи этому немало способствовали. В первые минуты номинальные гости несколько раз могли распечатать ворота Маринато Гилерме, и лишь чудом счет на табло остался неизменным. А затем оборона самарцев сама себе привезла гол: на 14-й минуте Мехди Зеффан ужасно обработал мяч, подарив его Франсуа Камано, а нападающий "Локо" в одно касание перебросил Ивана Ломаева. Но "Крылья" почти сразу снова сделали счет равным. На 22-й минуте Иван Сергеев ворвался в штрафную и выдал гениальный пас пяткой на Дениса Якубу, а тот вырезал передачу на Владислава Сарвели, замкнувшего эту комбинацию. В конце первого тайма самарский клуб едва не вышел вперед – Максим Витюгов катнул в дальний угол, но голкипер "Локо" парировал этот удар.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

А после перерыва "Крылья" достаточно быстро пропустили второй мяч из-за очередной ошибки своих защитников. На 47-й минуте Рифат Жемалетдинов с левого фланга ворвался в штрафную и отдал пас на Федора Смолова. Александр Солдатенков попытался перехватить передачу, но не успел к мячу и попросту срубил "девятку" железнодорожников – главный арбитр Сергей Иванов без колебаний назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал сам Смолов, хладнокровно пробив в правый от голкипера угол. Второй пропущенный уже сильнее демотивировал "Крылья". Команда Игоря Осинькина продолжала наседать на "Локо", но уже не так яростно и не так опасно, как в начале игры. А под конец железнодорожники поставили точку в матче, забив третий гол. На 84-й минуте после подачи углового Мурило выпрыгнул и переправил мяч в сетку.

Эта победа стала для "Локомотива" девятой в Кубке России (11-й – если считать еще два Кубка СССР). По количеству трофеев в этом турнире железнодорожники – абсолютные лидеры. Они опережают ЦСКА (7), "Зенит" (4) и "Спартак" (3). Но в этом сезоне кубок страны приобрел особое значение – только победа в нем могла гарантировать участие в Лиге Европы. В противном случае команда должна была биться за одно из двух мест в Лиге чемпионов или довольствоваться новым турниром УЕФА – Лигой конференций. Именно в этой ситуации и оказался "Локомотив". Команда Марко Николича после поражения от "Зенита" отскочила на третье место, почти потеряв шансы на участие в ЛЧ – красно-зеленым в последнем туре нужно не только победить "Урал", но и надеяться на поражение "Спартака". Теперь волноваться болельщики железнодорожников будут гораздо меньше, ведь "Локо" обеспечил себе место в ЛЕ.

Обеспечил его себе и "Спартак", так как в случае неожиданного вознесения "Локомотива" на вторую строчку, путевка в Лигу Европы перейдет как раз красно-белым. А вот кому нужно волноваться, так это фанатам "Рубина", "Сочи" и ЦСКА. Благодаря сегодняшней победе железнодорожников мест в еврокубках стало больше, но кто-то один все равно окажется за бортом. Причем этим кем-то может стать любой из трех выше названных клубов – достаточно проиграть самому при победе двух других. Хуже всех в этой ситуации армейцам – им непременно нужно обыгрывать "Динамо" и надеяться на поражение хотя бы одного из соперников, тогда как "Рубину" и "Сочи" при любых раскладах для выхода в еврокубки будет достаточно, если ЦСКА сыграет вничью.