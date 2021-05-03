"Зенит" — чемпион. Петербуржцы уничтожили "Локо" и выиграли седьмой титул

Петербургский "Зенит" в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-лиги разгромил московский "Локомотив" со счетом 6:1 и досрочно стал чемпионом страны – в седьмой раз в истории и в третий раз подряд. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как сине-бело-голубые выиграли эту встречу и вместе с ней – чемпионскую гонку.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Наверное, стоит лишний раз проговорить очевидное: вряд ли кто-то, кроме "Зенита", мог стать чемпионом в этом сезоне. Как и в прошлом. И в позапрошлом. И, возможно, в следующем. Так бывает нередко даже в топ-чемпионатах (хотя к РПЛ это, конечно, не относится). В Германии никто особо не претендует на первое место, потому что оно в долгосрочной аренде у "Баварии". Во Франции до недавнего времени чемпионство было забронировано ПСЖ, и только в этом году впервые за долгое время в гонку неожиданно ворвался "Лилль". В Италии гегемония "Ювентуса" продолжалась долгих девять лет. И в итоге прервалась благодаря самим туринцам и их кошмарной игре в этом году. Отсутствие конкуренции не всегда убивает качество футбола и уровень лиги – примеров выше достаточно.

Но что такой расклад убивает точно, так это любую интригу в гонке за титул. В Бундеслиге, Серии А, Лиге 1 и других подобных чемпионатах нет смысла смотреть в таблицу. Можно посмотреть матч "Баварии" и "Боруссии", "Ювентуса" и "Милана", ПСЖ и "Монако" и так далее в отрыве от всего остального, ведь футбол в таких лигах существует вне туров и расположения в таблице. Конечно, можно было бы поспорить, – многие клубы же борются за место в еврокубках. И это действительно так. Но здесь на самом деле все довольно симптоматично: в лиге с конкуренцией топ-команды настраиваются на победу в чемпионате, в лиге без – на место в еврокубках. И совсем все плохо, когда об этом думают клубы, которые финишируют на второй-третьей строчке.

Правда, в редкие моменты игры заклятых противников и конкурентов действительно влияют на судьбу титула. В России последним таким примером была игра "Локомотива" и "Зенита" в 2018 году, которая принесла железнодорожникам первое за 14 лет чемпионство. И, по совпадению, в этом сезоне решающей оказалась встреча тех же команд, но с совсем другими переменными, и как итог – другим результатом. "Зенит" подходил к этой игре в статуса серьезного лидера и главного претендента на победу в Российской Премьер-лиге. На стороне "Локомотива" было то, что железнодорожники до встречи с командой Сергея Семака одержали победу в 11 матчах во всех турнирах. При этом в случае положительного результата красно-зеленые сокращали отставание от "Зенита" до трех очков.

"Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу

Однако чуда не произошло. Более того, для "Локомотива" этот матч стал сущим кошмаром. Начало встречи команды провели на равных, но уже к восьмой минуте гости могли повести в счете: Максим Мухин получил великолепный шанс забить дебютный гол за "Локо" – мяч угодил в перекладину. На 13-й минуте "Зенит" неожиданно из-за травмы потерял Вендела – вместо него вышел Себастьян Дриусси. Казалось, что хозяева оказались в некомфортной ситуации, и "Локомотив" способен этим воспользоваться. Но в итоге спустя пять минут "Зенит" открыл счет: Артем Дзюба после откровенно спорного столкновения с Мацеем Рыбусем организовал атаку, которую сам же и завершил, забросив мяч за шиворот Гилерме. После гола главный арбитр Сергей Карасев выслушал своих видеоассистентов относительно возможного фола на Рыбусе, но взятие ворот засчитал.

Дальше мячи понеслись один за одним. На 39-й минуте Сердар Азмун удвоил счет, отправив снаряд в ворота Гилерме после навеса Дриусси. А в самой концовке первого тайма Пабло срубил в штрафной Дзюбу, за что Карасев справедливо назначил одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Азмун, оформив тем самым дубль. А сразу после перерыва иранец и вовсе сделал хет-трик – Малком дальним забросом нашел Азмуна в штрафной, где тот в касание отправил мяч в ближний угол. На 51-й минуте последовал пятый гол – Дзюба оказался первым на добивании после попадания Сердара в перекладину. Спустя пять минут "Локо" отыграл один мяч благодаря усилиям Франсуа Камано. Но через еще десять минут Малком изящным дальним ударом установил итоговый счет – 6:1.

Таким образом, "Зенит" досрочно выиграл чемпионство, которое стало для петербургского клуба седьмым (и третьим подряд). Между тем наставник сине-бело-голубых Сергей Семак стал первым тренером "Зенита", которому удалось выиграть с командой три чемпионских титула. "Локомотив" же после поражения в Петербурге рискует остаться не только без первого места, но и без Лиги чемпионов – в том случае, если "Спартак" в понедельник обыграет тульский "Арсенал", красно-белые обгонят "Локо" в таблице. Тогда все надежды железнодорожников будут на то, что команда Доменико Тедеско допустит ошибку в оставшихся двух турах. Или на финал Кубка России – он даст "Локомотиву" путевку в групповой этап Лиги Европы.