"Зенит" стал чемпионом России по футболу

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Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 6:1 разгромил на своем поле московский "Локомотив" в матче 28-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги и седьмой раз стал чемпионом России.

Теперь питерский футбольный клуб, обойдя московский ЦСКА, находится на втором месте по числу завоеванных титулов чемпиона России по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Дзюба, Сердар Азмун и Малком. У проигравших отличился Франсуа Камано.

Ранее самарская команда "Крылья Советов" досрочно завоевала право выступить в следующем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.