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Спорт

15:30

Самарские "Крылья Советов" досрочно вернулись в Российскую Премьер-лигу

спорт

Фото: ФК Самара

Самарская команда "Крылья Советов" досрочно завоевала право выступить в следующем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 2 мая, самарцы одержали победу над "Акроном". За "Крылья Советов" дважды отличился лучший снайпер Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Иван Сергеев. Спортсмен забил 37 голов в 38 матчах первенства.

После 39 игр самарская команда занимает первое место в ФНЛ, набрав 92 очка. "Крылья Советов" уже не опустятся ниже второго места, которое дает прямую путевку в РПЛ.

На втором месте в таблице сейчас располагается "Оренбург" с 88 очками после 40 матчей. На право сыграть в стыковых матчах претендуют "Нижний Новгород" и "Алания".

Накануне столичный ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче РПЛ. За московскую команду отличился нападающий Федор Чалов. Пока коллектив остается на 5-м месте в турнирной таблице.

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