ЦБ РФ выпустит монеты в честь чемпионата Европы по футболу

Фото: cbr.ru
Банк России 12 мая выпустит в обращение памятные монеты в честь чемпионата Европы по футболу 2020 года, который состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
В продажу поступят серебряные монеты номиналом 3 рубля и золотые номиналом 50 рублей. На серебряных монетах представят рельефное изображение стадиона в Санкт-Петербурге, где пройдет часть матчей турнира.
Что касается золотых монет, то на их оборотной стороне расположено рельефное изображение официального логотипа чемпионата. При этом рисунок выполнен на фоне символов и достопримечательностей Санкт-Петербурга.
Чемпионат Европы в 2021 году примут такие города, как Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, и другие – всего 11. Российский Санкт-Петербург примет шесть матчей группового раунда и один – четвертьфинал.
Матчи Евро-2020 перенесли из Дублина в Санкт-Петербург – СМИ
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