Стадионы для тренировок команд для Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут готовы к июню

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Стадионы для тренировок сборных команд, участвующих в Евро-2020, в Санкт-Петербурге будут готовы к работе в июне. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"В Петербурге в прекрасном состоянии наследие чемпионата мира. У нас есть несколько стадионов, которые, в принципе, уже сейчас готовы принять сборные команды. И я думаю, что к июню, когда команды будут готовы приехать, они (стадионы) будут полностью готовы, газон будет тоже подготовлен", – приводит РИА Новости слова Пиотровского.

Он отметил, что в городе также на повестке дня стоит вопрос проживания участников сборных.

Ранее сообщалось, что исполком Союза европейских футбольных ассоциаций перенес три матча группового этапа ЕВРО-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

Перед этим Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго подтвердили, что примут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями. Уточняется, что в Санкт-Петербурге и Баку заполнят стадионы на 50%.

