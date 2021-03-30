Сборная России по футболу проиграла Словакии в матче отбора ЧМ-2022

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Футболисты сборной России уступили Словакии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Матч состоялся на стадионе "Сити Арена Трнава" в Словакии. Игра завершилась со счетом 1:2.

Счет в игре открыл словацкий футболист Милан Шкриньяр. Игрок отличился на 38-й минуте.

Во втором тайме сборная России отыгралась. На 71-й минуте мяч в ворота Словакии отправил Марио Фернандес. При этом через три минуты словаки забили еще один гол - отличился экс-игрок "Зенита" Роберт Мак.

По итогам трех матчей отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная России набрала 6 очков. В активе россиян 2 победы и одно поражение.

Ранее российские футболисты проиграли Франции на групповом этапе молодежного чемпионата Европы. Поединок в венгерском Сомбатхее завершился со счетом 2:0.