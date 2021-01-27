УЕФА подтвердил решение о проведении чемпионата Европы в 12 городах

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Чемпионат Европы по футболу состоится в запланированном ранее режиме, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Уточняется, что игры пройдут в 12 городах.

"УЕФА намерен провести чемпионат Европы во всех 12 городах. Евро – это флагманский турнир национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола", – отметил глава УЕФА Александер Чеферин.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля. Все соревнования и матчи под эгидой УЕФА также отложены до дальнейших уведомлений.