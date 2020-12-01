УЕФА примет решение о допуске зрителей на матчи чемпионата Европы в начале марта

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УЕФА в начале марта примет решение о допуске болельщиков на трибуны во время матчей чемпионата Европы по футболу, рассказал РИА Новости гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

По его словам, есть три сценария проведения, которые в равной степени относятся ко всем городам – хозяевам турнира.

"Крайне нежелательный для нас сценарий – без зрителей. Есть сценарий с проведением в полном масштабе. А также есть вариант промежуточный с ограничением по количеству зрителей на трибунах", – сказал Сорокин.

Он отметил, что о выбранном сценарии станет известно в начале марта, когда УЕФА примет решение по формату чемпионата Европы.

"На сегодняшний день никаких фундаментальных решений УЕФА не наблюдается. Скорее всего, решение будет приурочено к исполкому", – добавил гендиректор оргкомитета.

17 марта УЕФА принял решение о переносе Евро-2020 на лето 2021 года из-за коронавируса. Проведение чемпионата Европы первоначально было запланировано в 12 городах.

Ранее сообщалось, что УЕФА изучает вариант проведения чемпионата Европы в 2021 году в одной из стран. Основным претендентом на проведение мероприятия является Россия.