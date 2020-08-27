Представлена форма сборной России по футболу к Евро-2020

Фото: adidas.ru

Представлена новая форма сборной России по футболу, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы, сообщает RT.

Обновленный дизайн джерси (футболки. – Прим. ред.) сделали классическим и лаконичным. Для этого использовали два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной – красный и белый.

Как отметили в компании Adidas, которая является техническим спонсором сборной РФ, форму создавали совместно с болельщиками РФС.

Чемпионат Европы по футболу начнется 11 июня 2021 года. Завершится турнир 11 июля 2021 года финалом, который пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Турнир пройдет в 12 городах: Санкт-Петербург (Россия), Лондон (Англия), Рим (Италия), Мюнхен (Германия), Копенгаген (Дания), Баку (Азербайджан), Амстердам (Нидерланды), Бильбао (Испания, Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия), Дублин (Ирландия) и Бухарест (Румыния).

17 марта УЕФА принял решение о переносе Евро-2020 на лето 2021 года из-за коронавируса. В связи с этим болельщикам, которые не смогут поехать на турнир в следующем году, пообещали вернуть деньги за билеты.