Организаторы ОИ в Токио не исключают еще одного переноса Игр

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Член оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Харуюки Такахаси заявил, что мероприятие могут еще раз перенести на более поздний срок, сообщает "Газета.ру".

Это произойдет в том случае, если эпидемиологическая ситуация в мире не придет в норму к следующему году, отметил функционер.

По словам Такахаси, решение об отмене Олимпиады-2020 принесет серьезный урон не только японской, но и мировой экономике.

МОК объявил о переносе Олимпиады в Токио из-за коронавируса. Мероприятие планируется провести не позднее лета следующего года, изначально оно планировалось на период с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) выделит дополнительно 267 миллионов рублей по программе содействия подготовке отечественных спортсменов к ОИ в Токио.

По словам президента ОКР Станислава Позднякова, комитет очень внимательно подошел к переносу Олимпиады и сумел за короткое время перегруппировать финансовые ресурсы, чтобы создать максимально комфортные условия для спортивных федераций.