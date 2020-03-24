Олимпийские игры в Токио перенесут из-за коронавируса

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МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса. Они должны состояться в 2021 году, сообщается на сайте комитета.

Об этом договорились глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Мероприятие пройдет не позднее лета следующего года, изначально оно планировалось на период с 24 июля по 9 августа.

Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в неспокойные времена, а олимпийский огонь – светом в конце туннеля, говорится в пресс-релизе МОК. В связи с этим олимпийский огонь решили оставить в Японии. Помимо этого, соревнования сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020.

Перенести Игры призывал Олимпийский комитет США. Канада и Австралия уведомили МОК о своем отказе от участия.

Губернатор Токио Коикэ Юрико заявляла, что планов по отмене Олимпиады нет. Абэ подчеркивал, что ее следует перенести.

По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что пандемия ускоряется.

В России число случаев увеличилось до 495 человек, за последние сутки – 57 новых в 14 регионах. Выздоровели 22 человека, за последние сутки выписаны пятеро.