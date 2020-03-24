Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

15:53

Олимпийские игры в Токио перенесут из-за коронавируса

спорт

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса. Они должны состояться в 2021 году, сообщается на сайте комитета.

Об этом договорились глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Мероприятие пройдет не позднее лета следующего года, изначально оно планировалось на период с 24 июля по 9 августа.

Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в неспокойные времена, а олимпийский огонь – светом в конце туннеля, говорится в пресс-релизе МОК. В связи с этим олимпийский огонь решили оставить в Японии. Помимо этого, соревнования сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020.

Перенести Игры призывал Олимпийский комитет США. Канада и Австралия уведомили МОК о своем отказе от участия.

Губернатор Токио Коикэ Юрико заявляла, что планов по отмене Олимпиады нет. Абэ подчеркивал, что ее следует перенести.

По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что пандемия ускоряется.

В России число случаев увеличилось до 495 человек, за последние сутки – 57 новых в 14 регионах. Выздоровели 22 человека, за последние сутки выписаны пятеро.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика