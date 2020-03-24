Премьер Японии рассказал, что ОИ-2020 проведут не позднее лета 2021 года

15:46
Фото: AP Photo/Charly Triballeau/Pool Photo
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что Олимпиаду необходимо провести не позднее лета 2021 года из-за коронавируса, сообщает ТАСС.
Вместе с тем глава государства подчеркнул, что проведение соревнований нужно отложить. Абэ отметил, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поддержал эту инициативу.
"С учетом нынешней ситуации мы предложили рассмотреть возможность перенести Игры на год. Президент Бах на 100% поддержал эту идею. Мы договорились, что Олимпиада должна пройти не позднее лета 2021 года", – рассказал Абэ.
22 марта стало известно, что МОК планирует решить вопрос в течение четырех недель. В то же время организация не прекращала подготовки к Олимпиаде в Токио. Вместе с тем ряд государств уже уведомили МОК о своем отказе от участия в Играх, как, например, Канада и Австралия. О необходимости переноса Олимпиады заявили и в Олимпийском комитете США.
Пандемия коронавируса приостановила или вынудила перенести практически все спортивные соревнования в мире. Так, недавно было принято решение об отмене мирового первенства по хоккею. Переносят на неопределенный срок этапы "Формулы-1". Один из четырех теннисных турниров Большого шлема, "Ролан Гаррос" состоится лишь осенью.
Одно из самых обсуждаемых решений связано с Евро-2020. Европейское первенство по футболу перенесли на 2021 год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: