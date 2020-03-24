Премьер Японии рассказал, что ОИ-2020 проведут не позднее лета 2021 года

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что Олимпиаду необходимо провести не позднее лета 2021 года из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что проведение соревнований нужно отложить. Абэ отметил, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поддержал эту инициативу.

"С учетом нынешней ситуации мы предложили рассмотреть возможность перенести Игры на год. Президент Бах на 100% поддержал эту идею. Мы договорились, что Олимпиада должна пройти не позднее лета 2021 года", – рассказал Абэ.

22 марта стало известно, что МОК планирует решить вопрос в течение четырех недель. В то же время организация не прекращала подготовки к Олимпиаде в Токио. Вместе с тем ряд государств уже уведомили МОК о своем отказе от участия в Играх, как, например, Канада и Австралия. О необходимости переноса Олимпиады заявили и в Олимпийском комитете США.

Пандемия коронавируса приостановила или вынудила перенести практически все спортивные соревнования в мире. Так, недавно было принято решение об отмене мирового первенства по хоккею. Переносят на неопределенный срок этапы "Формулы-1". Один из четырех теннисных турниров Большого шлема, "Ролан Гаррос" состоится лишь осенью.

Одно из самых обсуждаемых решений связано с Евро-2020. Европейское первенство по футболу перенесли на 2021 год.