"Евровидение-2020" отменили из-за коронавируса

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Организаторы конкурса "Евровидение-2020" сообщили о его отмене из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится на сайте "Евровидения".

"С глубоким сожалением мы вынуждены объявить об отмене конкурса "Евровидение-2020" в Роттердаме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие не может быть проведено из-за мер, которые приняли голландские власти и власти других стран по недопущению распространения коронавируса. Конкурс может пройти в 2021 году, добавили организаторы.

Отмену песенного конкурса прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

"Никаких потерь в человеческом плане нет. Но, конечно же, жалко ребят, которые настроились, записали песню. Да и шанс на победу в этом году был как никогда велик", – сказал Пригожин в беседе с RT.

Конкурс "Евровидение-2020" должен был состояться в середине мая в Роттердаме. Нидерланды получили право на проведение конкурса благодаря победе музыканта Дункана Лоуренса в Тель-Авиве в 2019 году.

В качестве профилактических мер в борьбе с распространением коронавируса с 18 марта до 1 мая в Россию недоступен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. В Москве ввели новые ограничения. В частности, нельзя проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.

В российских школах объявят каникулы с 23 марта по 12 апреля. В учреждениях организуют дистанционное обучение. Сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период – на июнь.

Из-за распространения коронавируса УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года. Приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Чемпионат Англии по футболу отложили как минимум до 4 апреля. Отложен и старт нового сезона "Формулы-1".

РФС объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров, проводимых под эгидой организации. Ограничения будут действовать по 10 апреля.

КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на неделю, НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата. Международная федерация фехтования отменила все турниры на 30 дней.

По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, свыше 7,4 тысячи скончалось.