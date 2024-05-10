Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность председателя российского правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В соответствии с пунктом а статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле 7 мая. Она началась с торжественного внесения Государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. На мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек.

После церемонии свои полномочия сложили сотрудники администрации президента и правительства РФ. Это произошло автоматически после завершения предыдущего президентского срока Путина.

10 мая Госдума на пленарном заседании утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Соответствующее постановление нижней палаты парламента будет направлено президенту РФ.

