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Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством РФ. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно конституции, в день вступления в должность вновь избранного президента РФ кабмин уходит в отставку.

"В связи со сложением правительством РФ своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции РФ, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции РФ, постановляю <...> правительству РФ продолжать действовать до сформирования нового правительства РФ", – говорится в указе.

Документ вступает в силу 7 мая.

После инаугурации свои полномочия сложили и сотрудники администрации президента. Это произошло автоматически после завершения предыдущего президентского срока Путина. До назначения ранее занимавшие должности члены АП и правительства будут являться исполняющими обязанности.

Инаугурация Владимира Путина прошла в Кремле. Свою речь он завершил словами: "Вместе победим!" Переизбранный на новый срок Путин пятый раз стал главой государства, теперь ему предстоит занимать этот пост следующие 6 лет – до 2030 года.

