Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о создании нового выходного дня в день инаугурации президента страны.

"Мне кажется, можно подумать – не завтра, конечно, решать, но подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить", – сказала она в эфире Первого канала.

По ее словам, этот день мог быть стать по-настоящему праздничным. Для этого, добавила Матвиенко, можно было бы передвинуть один день из длинных каникул. Спикер Совфеда указала, что сенаторы могут выйти с таким предложением после консультаций.

Торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента РФ прошла в Кремле во вторник, 7 мая. Свою инаугурационную речь он завершил словами: "Вместе победим!" Переизбранный на новый срок Путин пятый раз стал главой государства, теперь ему предстоит занимать этот пост следующие 6 лет – до 2030 года.