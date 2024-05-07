СФ может до 15 мая рассмотреть кандидатуры министров силового блока

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Кандидатуры министров силового блока и главы МИД могут быть внесены президентом для консультаций в Совет Федерации и рассмотрены палатой до 15 мая, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире Первого канала.

По ее словам, сенаторы к консультациям уже готовы – у них есть регламент, который четко прописывает эти процедуры. Она уверена, что Владимир Путин не будет затягивать с представлением кандидатур. Спикер Совфеда добавила, что процедура консультаций будет содержательная.

Церемония вступления Путина в должность президента РФ прошла в Кремле 7 мая. Для действующего главы государства она стала пятой. Теперь Путин будет занимать пост президента России до 2030 года.

После инаугурации администрация президента и правительство России сложили полномочия. Это произошло автоматически после завершения предыдущего президентского срока Путина. До назначения ранее занимавшие должности члены АП и правительства будут являться исполняющими обязанности.

В соответствии с Конституцией РФ, президент вносит на утверждение в Госдуму кандидатуру премьер-министра, который в случае положительного решения палаты и своего назначения предлагает кандидатуры вице-премьеров и министров.

Отдельный порядок предусмотрен при назначении силовых министров – глав МВД, МЧС, Минобороны и Минюста, а также главы МИД. Президент вносит их кандидатуры в Совет Федерации для консультаций, по итогам которых сенаторы письменно уведомляют главу государства о результате.