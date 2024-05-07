Путин: Россия готова к диалогу по безопасности и стратегической стабильности на равных

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия готова к диалогу по безопасности и стратегической стабильности, но только на равных, заявил Владимир Путин на инаугурации в Кремле.

По словам российского лидера, такой разговор возможен, но не с позиции силы. Выбор за западными странами, подчеркнул Путин.

"Россия не отказывается от диалога с Западом. Россия готова к укреплению добрых отношений со всеми странами, с мировым большинством", – сказал глава государства.

Церемония инаугурации в Кремле началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

На мероприятии присутствуют премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Чечни Рамзан Кадыров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и другие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что всего в Кремле присутствуют около 2,6 тысячи человек.