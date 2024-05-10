Президент Финляндии Стубб: путь к миру на Украине лежит через поле боя

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Единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя, заявил президент Финляндии Александер Стубб. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он выразил надежду, что мирные договоры можно будет провести в следующем году.

"Но мы пока еще не в этой ситуации", – сказал Стубб.

Президент Финляндии напомнил, что его страна оказала поддержку Киеву на сумму 3 миллиардов евро. Он также отметил, что вся "Европа помогает так, как может".

"Все время немного с опозданием, к тому же то там, то тут скрипя зубами, но мы делаем это", – сказал он.

Ранее исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин констатировал готовность РФ к мирному решению украинской проблемы. Однако в настоящее время, по его словам, Киев де-юре отвергает любые возможности диалога.

До этого он заявлял, что в Кремле не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам с Россией.