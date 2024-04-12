Песков: в Кремле не чувствуют готовности Киева к переговорам с Россией

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В Кремле сейчас не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам с Россией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ситуация пока не поменялась, на Украине действует запрет президента страны Владимира Зеленского на какие-либо переговоры с РФ, поэтому разговор о возможных деталях вести преждевременно.

Песков также назвал заявления Владимира Путина о переговорах с Киевом подтверждением хорошо известной миру позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей.

"Президент и ранее говорил о нашей готовности", – сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что готовившийся в марте 2022 года Стамбульский договор может быть базисом для переговоров по Украине, однако за два года появился ряд новых реалий.

"У нас в конституции записаны новые субъекты, чего не было два года назад", – уточнил Песков.

Накануне во время встречи с Александром Лукашенко Путин сообщил, что Москва готова к переговорам с Украиной по мирному урегулированию, но не в формате навязывания ей схем, которые не соответствуют действительности.

Ранее Зеленский заявил, что страна готова вступить в переговорный процесс с Россией без условий о выходе ВСУ на границы 1991 года, хотя до этого это являлось обязательным требованием киевских властей для начала взаимодействия с РФ. По его словам, Путин будет готов к переговорам, если украинские военные выйдут на границы 2022 года.

